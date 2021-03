Photovoltaik boomt: Lohnt sich eine eigene Anlage auf dem Dach?

150 Schafe werden sich ab April auf einer Weide im Osten Wiens tummeln. Wenn es regnet, werden sie Unterschlupf unter den mehr als 25.000 PhotovoltaikModulen finden. Anfang März eröffnete die Stadt die bislang größte Solaranlage Österreichs, die 4900 Haushalte mit Strom versorgen wird. Während die Schafe in der Schafflerhofstraße für die Mahd zuständig sind, wird in einem anderen Teil der Fläche Gemüse wachsen. Die Paneele stehen hier vertikal, Traktoren können die Reihen dazwischen beackern.



Versuchsfelder des deutschen Fraunhofer-Instituts zeigten, wie gut die sogenannte Agrophotovoltaik funktioniert. Ein Bauer kann bei einer Doppelnutzung 83 Prozent der Sonnenergie ernten, die er auf einem reinen Solarfeld ernten würde-und dazu mehr Gemüse als auf einem normalen Acker. Denn: Erdäpfel, Sellerie und Winterweizen profitieren von den schattenspendenden Solarmodulen. Die Versuchsfelder am Bodensee lieferten zwischen drei und zehn Prozent mehr Ertrag.



Doch was heißt das für Österreichs Landschaftsbild? Werden bald alle Äcker unter schwarzen Schildern verschwinden? Keine reizvolle Vorstellung, ist doch die Alpenrepublik seit Jahrzehnten Europameister im Flächenverbrauch. Jährlich verschwinden 43 Quadratkilometer unter Beton. Im Vergleich dazu würde die Agrophotovoltaik allerdings wenig Platz beanspruchen: 57 Quadratkilometer Solarflächen benötigen wir insgesamt, um bis 2030 reinen Ökostrom zu produzieren. Das entspricht 0,2 Prozent der heimischen Felder-und ziemlich genau der Fläche der gesetzlich vorgeschriebenen Grünlandbrachen.



Ein weiterer Vorteil: Solarfelder versiegeln den Boden nicht. Der Regen kann zwischen den in den Boden getriebenen Metallständern versickern, Beton wird hier nicht benötigt. Studien zeigten zudem, dass Solaranlagen im Vergleich zu intensiver Landwirtschaft die Biodiversität fördern.



Der größte Stolperstein beim Ausbau der Sonnenergie ist die österreichische Bürokratie. Neun verschiedene Bauordnungen in den Bundesländern, von denen die meisten auf der Bremse stehen; eine fehlende Strategie für den Netzausbau und ein Förderdschungel, der momentan Großanlagen an Industriestandorten behindert. "Es liegt kein österreichweiter Masterplan vor, der ein strukturiertes Vorgehen bei der massiven Einführung der Photovoltaik sicherstellt", so das Resümee einer umfassenden Studie der FH Technikum Wien. Das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) sollte eigentlich seit Jänner Abhilfe schaffen, verzögert sich aber nun mindestens bis zum Sommer.



Wenn nicht gerade eine Pandemie wütet, ist Ida Poinstingl in der ganzen Welt unterwegs. Zuletzt betreute die Ingenieurin des Wiener Generalunternehmers LSG Group den Bau einer Photovoltaikanlage in Sibirien. 20 Hektar Kaltsteppe liefern nun Sonnenstrom für 5000 Haushalte. Die Technologie sei so ausgereift und günstig, dass sie mittlerweile auch im hohen Norden mit konventionellen Produzenten mithalten könne, sagt Poinstingl: "Die Photovoltaik explodiert förmlich."