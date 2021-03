Klimawandel: Zuerst Eiseskälte, jetzt Wärmerekorde

profil: Zuletzt hatten wir Winterwochen mit Schnee in Texas und Griechenland, auch in Österreich war es extrem kalt. Jetzt bricht der Februar Wärmerekorde. Wie sehr ist das auf den Klimawandel zurückzuführen?



Wotawa: Sehr! Er ändert die Zirkulationsmuster in der Atmosphäre. Im Winter gibt es am Nordpol den Polarwirbel, in dem Ostwind herrscht und in dem sich die Luftmassen immer weiter abkühlen. Heuer wurde der Jetstream, das sind die Winde an seinen Rändern, schwächer. Die Grenze fehlte, die kalte Luft schwappte in den Süden. Die Folge war Eiseskälte in Texas und Griechenland, während sich der Pol erwärmte, weil die kalte Luft fehlte. Gleichzeitig drängt derzeit heiße Luft aus Afrika nach Europa. Wir hatten in den Bergen auf 1500 Metern zuletzt Temperaturen um zwölf Grad - das ist um 20 Grad mehr als im Februar-Schnitt.



profil: In einer international beachteten Studie haben Ihre Kollegin Lucrezia Terzi und Sie gezeigt, dass sich die subtropischen und tropischen Zonen immer weiter nach Norden ausbreiten. Welche Folgen hat das für Österreich?



Wotawa: Das bedeutet Hitze- und Dürreperioden im Sommer. Im Winter haben wir seltenere Kälteeinbrüche, dafür heftigere. Ein Beispiel: Wir maßen heuer am Dachstein Kälterekorde, nur eine Woche später wurde in der Ramsau der Februar-Wärmerekord gebrochen. Problematisch ist auch der Staub, der vergangene Woche von der Sahara aus weite Teile Europas überzog. Die Staubschicht heizt das Klima weiter an, und solche Föhnströmungen aus Afrika nehmen zu.