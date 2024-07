Die 29-jährige Wienerin Stefanie N.* berichtet: „Ich stamme aus der Mittelschicht, bin aber die erste Akademikerin in meiner Familie. Meine Eltern haben mir nie irgendeinen Druck gemacht, wie ich mein Leben zu gestalten habe. Aber mein Umfeld war tendenziell konservativ. Die Cousins und Cousinen haben schon längst Familien gegründet, geheiratet und sind ins Reihenhaus gezogen.“ Im Lauf ihres Studiums hat sie „festgestellt, dass ich mich auch weltanschaulich von diesem Umfeld entfernt habe“. Ihr Lebensplan war aber auch davor schon klar: „unabhängig sein, vor allem auch von Männern. Als ältestes Kind in der Familie war ich früh auf Selbstständigkeit gepolt. Und ich wollte immer zumindest so viel verdienen, dass ich allein für mich sorgen kann. In Beziehungen habe ich auch immer gleich klar gemacht, dass ich keine Kinder haben möchte.“ Diese Entscheidung habe aber nur am Rand mit ökonomischen Umständen zu tun: „Wichtig finde ich zu unterscheiden, ob jemand generell keinen Kinderwunsch hat oder ob er oder sie diesen Wunsch wegen irgendwelcher Gegenargumente unterdrückt. Bei mir ist das erste der Fall. Ich mag Kinder, aber für mich gehört ein eigenes Kind nicht zu einem erfüllten Leben dazu.“

Das deutsche Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend kam in einer Studie schon vor einigen Jahren zum klaren Ergebnis: „Kinderlosigkeit nimmt von Generation zu Generation zu.“ Und: „Kinderlosigkeit ist in unserer Gesellschaft ein Massenphänomen“. Fast ein Drittel aller 30- bis 50-Jährigen (Männer wie Frauen) waren zum Studien-Zeitpunkt (gewollt oder nicht) kinderlos. Die demografischen Parameter stammen aus Deutschland, die soziologischen Analysen lassen sich aber auf Österreich umlegen: Die Gründe für Kinderlosigkeit seien vielfältig und vielschichtig, „sind eng mit dem Alter, der Lebensphase und dem Lebenslauf verbunden und stellen sich – in der Selbstwahrnehmung wie für Außenstehende – für Frauen und Männer je anders dar“. Außerdem seien diese Gründe „eng mit Wertorientierungen und Lebensstilen verbunden. Die Einstellungen zu und Erfahrungen mit Kinderlosigkeit sind in den verschiedenen sozialen Milieus sehr unterschiedlich.“

Auch der österreichische Ökonom Martin Halla betitelte einen seiner Aufsätze mit der Frage: „ Does the welfare state destroy the family? “ Ganz so dramatisch ist es nicht, aber „der Wohlfahrtsstaat trägt einen Anteil daran, dass die Familie weniger wichtig ist.“ Halla forscht an der Wiener Wirtschaftsuniversität zu Familie, Arbeit und Gesundheit. „Rein volkswirtschaftlich sind die Kinder von heute die Arbeiterinnen und Arbeiter von morgen.“ Wenn es weniger von ihnen gibt, sinkt die Erwerbsbevölkerung, es wird weniger produziert, und auch für das Pensionssystem wird es eng. Bis 2040 wird in Österreich die Zahl der Menschen im Pensionsalter von 1,77 Millionen auf 2,57 Millionen steigen. Während in den 1950er-Jahren zehn Personen im Erwerbsalter 1,7 Personen im Pensionsalter gegenüberstanden, sind es 2024 bereits 3,3 Personen, bis 2042 werden es fünf Personen sein, rechnet die Wirtschaftskammer . Durch diese Entwicklung steigt die Pensionslücke, also der steuerfinanzierte Bundesbeitrag, rasant an.

Warum gerade 2023 die Zahlen so niedrig ausfielen, ist nicht eindeutig zu erklären. Die Coronapandemie wirkt nach, Beziehungen sind in die Brüche gegangen. Wollen sich junge Menschen nach den erlebten Einschränkungen noch ein bisschen ausleben, anstatt eine Familie zu gründen? Die Klimakrise hat Auswirkungen, der Krieg in Europa wohl auch. Verschiebt eine Generation ihren Kinderwunsch nach hinten? Oder lässt sie ihn völlig aus?

Das deutsche Max-Planck-Institut für demografische Forschung ging im vergangenen August der Frage nach, warum die Geburtenziffern auch in Ländern zurückgehen, in denen die Rahmenbedingungen eigentlich ideal wären, um Kinder und Beruf zu vereinen. Im konkreten Forschungsfall war das Finnland: Verschiedene Alterskohorten wurden dort befragt, welche Kinderzahl sie für ideal halten. Die jüngeren Jahrgänge wünschten sich im Schnitt deutlich weniger Kinder als ältere Generationen – quer durch alle Schichten. Die Studie kommt zu dem Schluss, „dass sich das Ideal eines Lebens ohne Kinder ausbreitet.“ Natalie Nitsche vom Max-Planck-Institut ergänzt dazu: „Wir erleben eine grundlegende Änderung der Einstellung zum Kinderkriegen.“ Und die finnische Demografin Anna Rotkirch sieht Forschungsbedarf: „Niemand kann es sich so richtig erklären, es muss sich um tiefgehende kulturelle, psychologische, biologische und kognitive Veränderungen handeln.“

Geburtenstreik für den Klimaschutz

Aber ist es nicht das genau das, was uns – ökologisch und ressourcentechnisch – aus der Patsche helfen würde: ein Gesundschrumpfen der Weltbevölkerung? In den sozialen Medien finden sich allerhand Beiträge zum klimaschutzmotivierten „Birthstrike Movement“. Wissenschaftliches Futter bekam die Idee durch eine Studie aus dem Jahr 2017, in der Seth Wynes und Kimberley Nicholas vorrechneten, dass der Verzicht auf ein Kind jährlich mehr als 58 Tonnen CO 2 -Äquivalent einsparen würde – ein beachtlicher Wert, wenn man berücksichtigt, dass der Umstieg auf vegane Ernährung nicht einmal eine Tonne CO 2 pro Jahr einspart. Der Verzicht aufs Kinderkriegen wäre damit die effektivste Klimaschutzmaßnahme überhaupt. Freilich rechneten Wynes und Nicholas den ökologischen Fußabdruck der potenziell Doch-nicht-Geborenen über mehrere Generationen hinweg hoch: Erst in Kombination mit deren Doch-nicht-Kindern und -Kindeskindern ergibt sich der beeindruckende Wert.

Die US-Philosophin Donna Haraway stellte schon vor Jahren das Kinderkriegen infrage. „Make kin not babies“ (Macht euch verwandt, keine Babys), schrieb sie. Um in Zeiten der Klimakrise als Spezies zu überleben, muss die Menschheit aufhören, sich fortpflanzen zu wollen. In ihrem Text schlägt Haraway vor, dass anstatt der traditionellen Vorstellung von Elternschaft drei Personen an der Erziehung eines Kindes beteiligt sein sollten. Zusätzlich sollen Tiere als Paten fungieren, um eine engere Verbindung zwischen Menschen und nicht-menschlichen Lebewesen zu fördern. Für Haraway ist das der Weg, um in einer ökologisch und sozial herausfordernden Welt zu bestehen. Und auch einige Vertreter von Degrowth-Theorien – sie wollen kein Wirtschaftswachstum um jeden Preis, sondern den Energie- und Ressourcenverbrauch drastisch senken – sehen weniger Kinder als Schritt zu einer sozial und umweltverträglicheren Welt.