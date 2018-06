Die jüngste Generation künstlicher Intelligenz vollbringt Leistungen, die lange als ausgeschlossen galten: Computer lernen selbstständig, entfalten Intuition, entkoppeln sich von ihren Schöpfern und fällen Entscheidungen, die wir nicht mehr verstehen. Doch wie funktioniert Artificial Intelligence? Stehen wir vor einer Invasion der Roboter? Und muss der Mensch fürchten, dass ihm die Kontrolle entgleitet?

Er fand die Szene befremdlich, sogar ein wenig unheimlich. Der Wiener Tourist, ein passionierter Weltreisender, betrat das Hotel in Tokio und sah sich an der Rezeption einem Roboter gegenüber. Die Nachbildung einer jungen Dame in Pagenuniform starrte ihn stumm an, und der Mann fragte sich, ob er sich willkommen geheißen, argwöhnisch beäugt oder bei irgendeiner Peinlichkeit ertappt fühlen sollte. Er hatte keine Lust, es herauszufinden, und ging lieber rasch weiter.

.....

Videoblog © Video: profil.at

Lesen Sie die Geschichte von Alwin Schönberger in der aktuellen Printausgabe oder ab 18 Uhr als E-Paper (www.profil.at/epaper)!