Soll und Haben: Die Ergebnisse der Klimakonferenz

Das, was wir nun zum Ende der UN-Weltklimakonferenz (COP28) in Dubai gesehen haben, war ein Meisterstück der Verhandlungsdiplomatie. Der Entwurf, den Konferenzpräsident Sultan Ahmed al Jaber zuerst vorlegte, hatte eine Mehrheit der teilnehmenden Staaten vor den Kopf gestoßen und einen Proteststurm ausgelöst. Eine uralte Taktik: Man gehe mit einer Maximalforderung in die Verhandlungen, wohl wissend, dass dieser nicht zugestimmt wird, und lege so die Latte tief. Der Generaldirektor des Treffens, Madschid Al-Swaidi, gestand dies auch ganz offen ein: „Tatsächlich wollten wir, dass der Text Gespräche anregt – und genau das ist passiert.“ Und nun können alle den Minimalkompromiss als großen Erfolg feiern. Statt “Phase out”, also dem Ende von Kohle, Gas und Öl, ist nun die Rede einer “Abkehr von fossilen Brennstoffen in den Energiesystemen”. Wie historisch ist das finale 21-Seiten-Dokument wirklich? profil hat die Plus- und Schwachpunkte zusammengetragen.