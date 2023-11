Es gab Gerüchte, die Klimakonferenz könnte verschoben oder gar abgesagt werden, sollte die Lage im Nahen Osten weiter eskalieren. Der Grund: In arabischen Ländern, also auch im Austragungsort in den Vereinigten Arabischen Emiraten, gebe es aktuell viele Ressentiments gegen Israelis, Juden, US-Amerikaner. Ist das politische Klima zu vergiftet, um über das Weltklima zu verhandeln?

Stefan Kroll

Das politische Klima ist schwierig. Doch die Gefahren durch die Klimaveränderung sind ein Risiko, das die Weltgemeinschaft teilt. Und es gab auch einzelne positive Anzeichen im Vorhinein, zum Beispiel die Ankündigung der Vereinigten Staaten und Chinas, in Klimafragen wieder näher zusammenzuarbeiten. Positiv ist auch, dass es eben nicht zu dieser Absage kam. Gleichzeitig sehen wir aber, dass in der Region selbst Vorhaben, die geplant waren, die eine Verbesserung in Sachen Klimaveränderungen herbeiführen sollten, gestoppt wurden. Die Lösung des Trinkwasserkonflikts zum Beispiel, wonach Jordanien Solarstrom geliefert und im Gegenzug Trinkwasser aus Israel bekommen hätte. Die weltpolitische Lage hat ihre Auswirkungen, und es wird spannend, zu beobachten, was auf dieser sehr wichtigen Klimakonferenz politisch tatsächlich möglich ist.