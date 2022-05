Sport, Diäten, Jo-Jo-Effekt: Österreichs Jugend wird immer dicker

Mehr Bildschirmzeit, mehr Kilo

Die überschüssigen Kilo wurde Xhemaili trotz seines Erweckungserlebnisses in der Schule nicht los. Er ersetzte seine Sucht nach Süßgetränken durch Videospiele und Schokolade: „So begannen meine Zockerjahre.“ Bis er 16 war, verbrachte er den Großteil seiner Freizeit vor dem Computer. Als Kind hatte er sich gerne bewegt, doch das änderte sich nun. Immer häufiger schwänzte der Teenager den Turnunterricht, weil die Knie schmerzten und er ständig nach Luft ringen musste: „Es war mir unangenehm.“

Die Bildschirmzeit korreliert stark mit dem Körpergewicht, wie deutsche Wissenschafter herausfanden. „Im Vergleich zu Kindern, die weniger als eine Stunde pro Tag fernsehen oder am Computer spielen dürfen, haben Kinder, die dort beispielsweise drei Stunden verbringen, ein um 80 Prozent erhöhtes Risiko für Übergewicht“, sagt Manfred Müller vom Institut für Humanernährung und Lebensmittelkunde in Kiel.

Neben der ungesunden Ernährung ist die seit den 1980er-Jahren stetig wachsende Bildschirmzeit der Hauptgrund für das steigende Übergewicht. „Damals gab es Fernsehen, jetzt sitzen die Kinder noch länger vor Smartphone, Laptop oder PlayStation und knabbern nebenbei Chips und Kekse“, sagt Susanne Greber-Platzer, die Leiterin der Uniklinik für Kinder- und Jugendheilkunde von MedUni und AKH Wien. Die Stunden, in denen Kinder und Jugendliche sich kaum bewegen, haben sich in den vergangenen Jahren vervielfacht. Corona hat das Problem noch verschärft: Es sei eine Illusion, zu erwarten, die Kinder würden automatisch zu ihrem Bewegungspensum von vor der Pandemie zurückkehren, sagt Greber-Platzer. Die tägliche Turnstunde, die lange gefordert, aber an den österreichischen Schulen dann doch nie eingeführt wurde, „wäre jetzt Gold wert“.

Endrit Xhemaili hatte mit 16 Jahren ausgespielt. Das Zocken interessierte ihn nach vier intensiven Jahren vor dem Computer einfach nicht mehr. Er setzte sich selbst das Ziel, 10.000 Schritte am Tag zu machen. Er ging viel spazieren und schaffte das Pensum sowohl an Schultagen als auch am Wochenende. In dieser Zeit beschloss er, nach dem Abschluss der Handelsschule noch die HAK-Matura anzuhängen.