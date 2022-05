Übergewicht bei Jugendlichen: Ist mein Kind zu dick?

Das Ergebnis ist alarmierend: Der Anteil der Fettleibigen unter den jungen Männern hat sich in den vergangenen 15 Jahren von 5,8 Prozent auf 10,4 Prozent fast verdoppelt. Auch der Anteil der Übergewichtigen war von 15,3 auf 20,4 Prozent deutlich angestiegen. (Erwachsene gelten ab einem BMI von 25 als übergewichtig, ab einem BMI von 30 als adipös). Insgesamt ist heute also knapp ein Drittel der jungen, männlichen Erwachsenen zu dick. Bei den jungen Frauen verlaufe die Entwicklung ähnlich, sagen die Studienautoren Gensthaler und Prager. Und: Die Corona-Pandemie habe den Trend in den vergangenen zwei Jahren weiter befeuert.

Aber ab wann ist ein Kind zu dick – und was können die Eltern dagegen unternehmen? profil hat bei Expertinnen und Experten nachgefragt.