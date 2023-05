Warum Forscher ein neues Erdzeitalter begründen wollen

Paul Crutzen stieß die Debatte an. Der Nobelpreisträger trat bei einer Konferenz in Mexiko ans Mikrofon und sagte: „Wir leben nicht mehr im Holozän. Wir leben im Anthro…, im Anthro…“ Crutzen suchte nach dem passenden Wort. Schließlich verkündete er: „Wir leben im Anthropozän.“ Seit diesem Tag im Jahr 2000 ist der Begriff in der Welt. Und seit damals prüfen Fachleute, ob das Postulat des Atmosphärenchemikers, der den Nobelpreis für die Erforschung des Ozonlochs erhielt, faktisch gerechtfertigt ist. Denn Crutzen, der vor zwei Jahren starb, hatte immerhin gefordert, ein neues Erdzeitalter zu definieren – einen Abschnitt der Geschichte unseres Planeten, der nach dem Menschen benannt ist.

Es geht auch nicht um Geschmacksfragen. Die Definierung von Erdzeitaltern gehorcht einem strikt genormten System, das in die Kompetenz der Geowissenschaften fällt und die Geschichte des Planeten von Anbeginn vor 4,5 Milliarden Jahren bis heute in einzelne Abschnitte und Subsegmente gliedert – in Äonen, Ären, Perioden und Epochen. Das Holozän fällt in die Periode des Quartär und dieses wiederum in den größeren Abschnitt des Känozoikum.

Zudem gilt die Regel, dass ein einzelner Ort auf der Welt als „Referenzpunkt“ gewählt wird: Er steht stellvertretend für die global nachweisbaren Trennlinien zwischen zwei Abschnitten. Dieser Ort wird Global Boundary Stratotype Section and Point (GSSP) genannt oder, ein wenig griffiger, Golden Spike. Solch einen „Goldenen Nagel“ gibt es sogar in Österreich: Das Kuhjoch in Tirol zeigt den Übergang von Trias zu Jura vor 200 Millionen Jahren an.

In einem zweiten Schritt spähte die AWG zwölf Orte rund um den Erdball aus, die als Golden Spike infrage kommen, darunter drei Seen, zwei Korallenriffe und zwei Stellen am Meeresboden.

Dieses internationale Forschungsteam identifizierte zunächst Signaturen des Menschen im Boden – in Meeressedimenten, Seen, Stalagmiten oder Skeletten von Korallen. Zu potenziellen Zeugnissen des Anthropozän, die dort konserviert sind, zählen radioaktiver Niederschlag, Schwermetalle, Mikroplastik, Einträge von Kunstdünger und Pestiziden sowie der Anstieg von Kohlenstoffdioxid und Methan, der sich in Eisbohrkernen nachweisen lässt, in die kleine Luftblasen eingeschlossen sind. Selbst die fossilisierten Knochen von Hühnern könnten einen Marker darstellen: allein aufgrund der großen Zahl massenhaft gezüchteten Geflügels, aber auch aufgrund genetischer Merkmale der domestizierten Spezies.

Was könnte als Golden Spike für das Anthropozän dienen? Lässt sich ein Referenzpunkt erkennen, der den globalen Fußabdruck des Menschen eindeutig wiedergibt? Und ist der humane Einfluss auf den Planeten wirklich so massiv, dass er dauerhafte Narben in dessen Antlitz hinterlässt? Bereits seit 2009 geht eine rund 40-köpfige Gruppe von Expertinnen und Experten diesen Fragen nach: die Anthropocene Working Group (AWG).

Der Mensch hat außerdem die Oberfläche des Planeten umgeackert, wie es kaum eine Naturgewalt vermag. 75 Prozent aller Landflächen und 66 der Ozeane wurden durch humane Aktivitäten gravierend verändert. Bei Straßen-, Tunnel-, Städte- und Bergwerksbau wurde mehr Material bewegt als durch natürliche Kräfte wie etwa Flüsse. Überdies ist der Planet übersät mit „Technofossilien“, Überresten von Gütern aus menschlicher Produktion. Mikroplastik ist inzwischen an den entlegensten Orten nachgewiesen: in Schneeproben am Mount Everest ebenso wie im Marianengraben, dem tiefsten Punkt der Erdoberfläche.

Das stärkste Signal, der eindeutigste Marker sind aber vielleicht die verheerenden Atom- und Wasserstoffbombentests, die in dieser Zeit stattfanden. Im Sommer 1945 kam es zur ersten nuklearen Detonation in Mexiko, eine Serie weiterer Zündungen folgte bis zum Bann der Tests 1963. Die Radionuklide aus diesen Explosionen verbreiteten sich rund um den Globus und lagerten sich als radioaktiver Niederschlag weltweit ab – in Gesteinsschichten, in denen heute Isotope von Plutonium oder Cäsium gemessen werden können. Die unterste Lage dieser radioaktiven Signale könnte, sofern sich die Anthropozän-Arbeitsgruppe auf diesen Marker verständigt, als Beginn der neuen Epoche betrachtet werden.

An mehreren der ursprünglich zwölf Referenzpunkten sind die Spuren radioaktiven Fallouts nach wie vor ablesbar, im Searsville Lake in Kalifornien ebenso wie am Karlsplatz, im Flinders Reef in Australien und in der West Flower Garden Bank in New Mexiko. Die beiden letztgenannten Orte sind Korallenriffe, in denen die Skelette langlebiger Korallen menschliche Einflüsse chronologisch abspeichern: zum Beispiel auch die chemische Signatur von Kunstdünger und Veränderungen der Meereschemie – etwa des Salzgehalts – infolge fortschreitender Erwärmung.

Einen anderen Beleg für globales humanes Treiben identifizierten Forschende in der San Francisco Bay: den Eintrag invasiver Arten, von Spezies, die meist im Ballastwasser von Schiffen aus aller Welt verschleppt wurden. Zu Spitzenzeiten bestanden mehr als 90 Prozent der Biomasse in der Region aus invasiven Arten. Gleich eine ganze Reihe potenzieller Marker für das Anthropozän finden sich in einem Moor in Südpolen. Die Sedimente zeugen von Atombombentests der 1950er-Jahre ebenso wie von industrieller Landwirtschaft und der massiven Zunahme fossiler Verbrennung in dieser Zeit. Indikator dafür ist abgelagerte Flugasche aus Kraftwerken. Der Nachweis erfolgte an mehreren der potenziellen Golden Spikes durch sogenannte Spheroidal carbonaceous particles (SPC) in analysierten Bodenschichten, kleine Kohlenstoffpartikel, die bei der Verbrennung von Kohle oder Öl entstehen. Sie wurden in einem See in China – nebst Schwermetallen und Rußpartikeln – detektiert, genau wie im Crawford Lake in Kanada. Dieser See ist nicht groß, aber sehr tief, sodass sich die Sedimente am Grund ungestört ablagern können und ein optimales geologisches Archiv darstellen.

Eine immer dichtere Indizienkette

So knüpfte die Anthropocene Working Group allmählich eine Indizienkette, die sich auf einige zentrale Faktoren konzentriert: radioaktive Isotope, Asche aus fossiler Verbrennung, Chemie aus großindustrieller Landwirtschaft, zum Beispiel Einträge von Phosphor und Stickstoff, wie sie in der japanischen Beppu-Bucht gemessen wurden. Hinzu kamen Parameter wie Sauerstoffgehalt, Farbveränderungen bestimmter Sedimente, Einschlüsse in Eisbohrkernen und das Wachstum von Organismen wie Dinoflagellaten. Zudem ließ sich der kritische Wandel immer mehr auf ein schmales Zeitfenster eingrenzen: die 1950er- und frühen 1960er-Jahre, als der humane Fingerabdruck einen ersten Spitzenausschlag verursachte. Hat man somit jene massiven und abrupten Ereignisse nachgewiesen, die ein neues Erdzeitalter begründen?

Liest man die Fachartikel der Arbeitsgruppe um den britischen Geologen Colin Waters, ist eine recht klare Tendenz erkennbar, eine Neudefinition zu befürworten. Fachkollegen wie der Wiener Geowissenschafter Christian Köberl sind zurückhaltender. Er halte die Debatte für äußerst interessant und spannend, so Köberl, doch würde eine Ausrufung des Anthropozän deutlich von der bisherigen Praxis bei der Benennung neuer Epochen abweichen: Erdzeitalter würden traditionell festgelegt, nachdem Evidenz aus Hunderttausenden oder Millionen Jahren vorliegt – nicht aber aus wenigen Jahrzehnten. Zudem stelle sich die Frage, welche Spuren des Menschen wirklich über Jahrmillionen erhalten blieben, trotz aller momentan dramatischen Auswirkungen auf die Erde. Radioaktivität? Keineswegs dauerhaft im Gestein. Plastikmüll? Verwittere über die Zeit.

In ein paar Wochen könnten wir schlauer sein. Vermutlich im Juni wird die Arbeitsgruppe darüber abstimmen, ob sie sich für einen Golden Spike entscheiden kann, der stellvertretend für die globalen Umwälzungen durch den Menschen steht und den Beginn des Anthropozän markiert. Amtlich wäre die Einführung einer neuen Epoche damit allerdings noch nicht: Letztlich muss die International Union of Geological Sciences, die internationale Vereinigung der Geowissenschaften, den Vorschlag formal anerkennen und ratifizieren – erst nach deren Zustimmung müssten die Lehrbücher tatsächlich umgeschrieben werden.