„Wenn das Römische Reich nicht untergegangen wäre“

Walter Scheidel ist ein Spezialist für große weltgeschichtliche Linien. Der US-österreichische Historiker spürt Entwicklungen nach, die sich mitunter über Jahrtausende ziehen. Dabei bedient er sich oft moderner mathematisch-statistischer Methoden. Scheidel, 54, studierte Alte Geschichte an der Universität Wien, ehe er an die US-Uni Stanford wechselte, wo er seit 2003 als Professor tätig ist. In seinem viel diskutierten Buch „Nach dem Krieg sind alle gleich“ (2017) untersuchte er, wie gewaltsame Konflikte die ökonomische Ungleichverteilung reduzieren. In seinem jüngsten Werk „Escape from Rome“– einem 670-Seiten-Wälzer, der derzeit nur auf Englisch vorliegt – stellt er eine Frage, die Historiker und Gesellschaftsanalytiker seit Langem umtreibt: Warum entstanden Kapitalismus und Industrialisierung ausgerechnet in Europa?