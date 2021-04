Biologin: „Umweltschutz darf nicht Luxushobby der Reichen werden“

profil: Sie hatten einmal Angst, ein Elefant könnte Ihnen das Genick brechen. Was war passiert?

Mumby: Ich saß in einem abgestellten, offenen Geländewagen in Südafrika, als ein großer Bulle auf uns zukam. Es war das erste Zusammentreffen mit einem Elefanten nach einem Schockerlebnis in Asien. Dort hatte man ein Kalb von seiner Mutter getrennt. Als es plötzlich aufschrie, stürmte die gesamte Familie auf das Kalb zu. Wir konnten in letzter Sekunde aus dem Weg springen. Mit dieser Situation im Kopf war ich sehr nervös, was wohl das Interesse des Bullen geweckt hatte. Er steuerte schnurstracks auf mich zu. Mit seinem Rüssel hob er von hinten meinen Hut ein Stück in die Höhe, und ich dachte: Wenn er will, kann er mir in der Sekunde den Hals brechen. Aber er nahm nur einen tiefen Atemzug und zog gelangweilt weiter.

profil: Stimmt es, dass der Elfenbeinhandel die Stoßzähne der Elefanten schrumpfen lässt?

Mumby: Der Mensch übt hier einen enormen Selektionsdruck aus. In Mosambik hat die Hälfte der während und seit dem 15-jährigen Bürgerkrieg geborenen Weibchen keine Stoßzähne mehr – normalerweise fehlen sie bei drei Prozent der Weibchen.

profil: Der Elfenbeinhandel ist offiziell verboten. Manche Menschen sagen, dass ein gesetzlich kontrollierter Handel für den Naturschutz auf lange Sicht besser wäre. Sehen Sie das auch so?

Mumby: Nein. Es gibt zu wenige Elefanten um die Nachfrage zu decken, die wir durch eine Legalisierung möglicherweise provozieren würden.