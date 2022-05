Wie Wasserdampf einen globalen Teufelskreis aus Unwettern in Gang setzt

Manche Menschen schlugen Löcher in ihre Hausdächer und kletterten hindurch. Es war der letzte Fluchtweg vor den Wassermassen, die in ihren Häusern immer höher stiegen. Mit Booten wurden die Leute von den Dächern gerettet. In einigen Regionen im Osten Australiens waren binnen eines Tages 700 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Sydney hatte seit 30 Jahren keine derartigen Überschwemmungen mehr erlebt. In den Vororten der Großstadt mussten bis Anfang März rund 40.000 Personen vor den Fluten in Sicherheit gebracht werden.