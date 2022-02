Zukunft für frühere Kohlegebiete: Es werde grün

Von Markus Wanzeck

"Sei wie die Stechpalme! Sie hat sich immer an veränderte Verhältnisse anpassen können“, sagt Philipp Nellessen an einem sonnigen Brandenburger Morgen, ehe er zur Schaufel greift. Er ist Vorstandsmitglied der Leag, des zweitgrößten deutschen Stromerzeugers nach der RWE. 2019 hatte die Leag einen Marktanteil von 16,2 Prozent, mehr als Vattenfall und Eon zusammen.



Allerdings: Der Leag-Strom stammt im Unterschied zu den anderen Erzeugern fast vollständig aus Braunkohle. Abgebaut wird sie in den vier Lausitzer Tagebauen Jänschwalde, Welzow-Süd, Nochten und Reichwalde, verfeuert in den Kraftwerken Jänschwalde, Schwarze Pumpe und Boxberg. Ein Geschäftsmodell, das bald keine Grundlage mehr hat. Spätestens 2038 endet in Deutschland das Zeitalter der Kohle. Nach dem Willen der Ampel-Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP soll schon 2030 Schluss sein.



Das ist Nellessen bewusst, als er am Geisendorfer Berg am Rand des Tagebaus Welzow-Süd eine Stechpalme pflanzt, den Baum des Jahres 2021. Sie soll Wurzeln schlagen in einem Rekultivierungsgebiet: zehn Hektar mit Wanderwegen, Wildblumen, Baumgruppen. Selbst die Hügellandschaft nebenan ist ein Werk der Leag. Aus einer industriellen Gebrauchslandschaft soll eine touristische Idylle werden ...