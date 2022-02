Statistik beweist: Wir werden alle sterben!

Wer in den vergangenen Wochen mutig genug war, Corona-Postings in sozialen Medien zu lesen, kam an einer Meldung nicht vorbei: Impfungen erhöhen das Sterberisiko. Statistiken würden klar zeigen, dass in Regionen mit hoher Impfquote besonders viele Todesfälle auftreten. Ist so eine Behauptung erst einmal in der Welt, speziell in Zeiten großer Verunsicherung, verbreitet sie sich wie ein Lauffeuer. Im Netz hält sich daher hartnäckig die Botschaft: Wer impfen geht, riskiert sein Leben.

Was aber belegen die Statistiken wirklich? Dieser Frage haben sich vier zahlenaffine Wissenschafterinnen und Wissenschafter angenommen: der Bochumer Ökonom Thomas A. Bauer, der Berliner Psychologe Gerd Gigerenzer, der Dortmunder Statistiker Walter Krämer und die Münchner Datenexpertin Katharina Schüller. Das Team betreibt die Website „Unstatistik des Monats“, die das Ziel verfolgt, anhand konkreter Beispiele über die vielen Feinheiten, Fallstricke und Fehlschlüsse von Statistiken aufzuklären. Seit zehn Jahren existiert der Service, doch in Pandemiezeiten kommen die Forschenden kaum damit nach, all die Irrtümer und verzerrten Interpretationen aufzuzeigen, die aus vermeintlich unschuldigem Zahlenwerk abgeleitet werden und nicht selten irrationale Ängste schüren.

Der behauptete Zusammenhang zwischen Impfquote und Übersterblichkeit beruht auf dem Klassiker statistischer Schnitzer schlechthin: der Verwechslung von Korrelation und Kausalität. Nur weil zwei Ereignisse zeitgleich auftreten, heißt das längst nicht, dass eines das andere verursacht. Bei manchen Korrelationen ist das offensichtlich. Sie sind so absurd, dass man von „Nonsens-Korrelationen“ spricht. So korreliert die Höhe der US-Ausgaben für Wissenschaft perfekt mit der Selbstmordrate durch Erhängen.