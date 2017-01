Sonja Wehsely verlässt Politik, wechselt nach Deutschland

Die Wiener Gesundheitsstadträtin geht in die Privatwirtschaft zu Siemens.

Eine Personalentscheidung in der Wiener SPÖ ist gefallen: Wie profil aus Wirtschaftskreisen erfuhr, wird Wehsely die Wiener Stadtregierung und die Politik verlassen. Die Gesundheits- und Sozialstadträtin steht vor einem Wechsel nach Deutschland in die Privatwirtschaft: Sie wird die Führung der Siemens Healthcare GmbH in Erlangen verstärken und dort dafür verantwortlich sein, globale Wachstumsfelder in den Gesundheitsmärkten zu betreuen.

Wehsely, 46 Jahre alt, war zehn Jahre lang Gesundheits- und Sozialstadträtin, davor war sie für Integration und Frauen zuständig. Im Jahr 1996 zog sie mit 26 in den Gemeinderat ein. Bürgermeister Michael Häupl hatte für Jänner größere Personalrochaden in der Wiener SPÖ angekündigt - mit Wehselys Abgang dürften diese Schwung aufnehmen.

Aus Wehselys Büro war kein Kommentar zu dem Wechsel zu erhalten.