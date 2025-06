Ein solcher Trigger war in einer Kurzmeldung der profil-Ausgabe vom 6. März 1995 versteckt: profil berichtete damals über einen Hirtenbrief des Erzbischofs von Wien, Hans Hermann Groër, in dem dieser aus dem ersten Korintherbrief von Paulus zitierte: „Täuscht euch nicht! Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Lustknaben noch Knabenschänder werden das Reich Gottes erben.“

Unter einem Trigger versteht man in der Psychologie, dass sich traumatisierte Menschen durch einen Auslöser in den Gefühlszustand von damals zurückversetzt fühlen. Die Folge: Wut und Angst.

Knabenschänder? Beim damals 37-jährigen Josef Hartmann weckte dieses Wort beklemmende Erinnerungen an seine Schulzeit im erzbischöflichen Knabenseminar Hollabrunn. Hartmann war ein Schüler Groërs gewesen und hatte seinen früheren Religionslehrer als das in Erinnerung, wogegen der nunmehrige Kardinal in seinem Hirtenbrief wetterte: als Knabenschänder.

Der Brief des Informanten

Hartmann war von dieser Bigotterie derart erzürnt, dass er zum Äußersten bereit war: zu einem Outing des Täters. 1995, lange vor Facebook, X und Instagram, wählte er den klassischen Weg. Er schrieb einen Brief, adressiert an die profil-Redaktion, genauer gesagt an Josef Votzi, damals Chefredakteur des Magazins.

Die beiden verabredeten sich in der Pizzeria „L’asino che ride“ in der Wiener Dorotheergasse. Aus diesem Treffen entstand eine Coverzeile, gedruckt auf die Ausgabe 13 vom

27. März 1995, die zum Rücktritt Groërs führen sollte und die katholische Kirche nachhaltig erschütterte: „Ex-Zögling klagt an: ‚Groer hat mich sexuell mißbraucht!‘“