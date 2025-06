Goldene Neunzigerjahre: Die Berliner Mauer war gefallen, das Waldsterben vergessen und profil am österreichischen Magazin-markt konkurrenzlos. Man konnte sich also zwischen Waldheim und Groër, Balkan- und Golfkriegen auch einmal etwas Zurückgelehnteres, Zeitgeistiges leisten, und voilà: Die Ausgabe vom 18. Juli 1994 bescherte uns ein Glanzstück des Edelboulevardjournalismus. profil ließ eine stattliche Runde prominenter Zeitgenossinnen und -genossen auf dem Cover ein Bekenntnis abgeben: „Ich habe geraucht.“ Und zwar „die Droge Haschisch“.

Inspiriert war das Titelbild wohl weniger von einem Zug an der illegalen Zigarette als von einem legendären Titelblatt des „Stern“ aus den frühen 1970er-Jahren („Wir haben abgetrieben!“). Als Anlass wurde eine „schwelende“ Debatte über die österreichische Drogenpolitik angegeben, die zwischen Repression und Liberalisierung noch klar zu Ersterer tendierte.

Ein fünfköpfiges Reporterteam machte sich also auf die Spur des „von der Gesellschaft geächteten Teufelskrauts“, sprach mit Züchtern, Konsumenten und Aktivisten, berichtete von klandestin kreisenden Joints am SPÖ-„Kanzlerfest“ und hinterfragte die Sinnhaftigkeit der österreichischen Judikatur, die bei Cannabis wenig Einsehen hatte: „Ein 16-Jähriger, das ist das Fazit der rechtlichen Lage, darf Alkohol in jeder gewünschten Menge konsumieren, macht sich aber durch den Genuss einer einzigen Haschisch-Zigarette strafbar.“