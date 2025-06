Das Gesicht dieses beispielhaften österreichischen Homo Politicus könnte einem bekannt vorkommen. Am 2. Oktober 1989 – die Berliner Mauer wackelte schon gehörig – erschien das profil mit einer Titelgeschichte über das „Feindbild Politiker“. Illustriert wurde das Thema mit einem Cartoon von Manfred Deix, der der Drastik des Beschriebenen sozusagen hinterrücks gerecht wurde. 88 Prozent der Bevölkerung hatten in einer zeitgenössischen Umfrage der Aussage zugestimmt: „Praktisch alle Politiker suchen ihren eigenen Vorteil.“

profil war möglicherweise nicht ganz unschuldig am Imagetief der politischen Klasse in Österreich. Immerhin hatte dieses Magazin allerhand moralisch oder auch strafrechtlich beklagenswerte Tatsachen aus deren Einflussbereich aufgedeckt. Es war die Zeit von Noricum, Lucona, Waldheim, dem politischen Vorankommen diente die Gesichtswäsche im profil jedenfalls nur in Ausnahmefällen, und so schonungslos wie die Rechercheure dieser Zeitung gingen auch deren Zeichner vor. Gerade Deix hatte diesbezüglich ein sicheres Gespür. Das Grausliche, Tiefe, Versaute wurde in seinen Bildern als Normal-Alltägliches erkennbar, Deix ging nach dem Grundsatz vor, dass die Wahrheit den Menschen aquarellierbar sei.