Digitale Multi-Benefit-Plattform Probonio startet in Österreich

Probonio, eine der führenden digitalen All-in-One-Lösungen für flexible und moderne Mitarbeiter-Benefits, ist nach der erfolgreichen Etablierung in Deutschland ab sofort auch in Österreich verfügbar. Ziel ist es, österreichischen Unternehmen eine umfassende Lösung zur Umsetzung flexibler und moderner Mitarbeiter-Benefits zu bieten – für mehr Wertschätzung im Arbeitsalltag.

Strategische Weichenstellung für nachhaltiges Wachstum

Die Markteinführung von Probonio in Österreich ist Teil einer langfristigen Wachstumsstrategie der Bikeleasing-Gruppe. Die Unternehmensgruppe ist einer der führenden Anbieter für nachhaltige Radmobilität und moderne Mitarbeiter-Benefits im deutschsprachigen Raum. Seit 2015 entwickelt die Bikeleasing-Gruppe digitale Plattformlösungen für Dienstrad-Leasing, Versicherungsleistungen und vielfältige Benefit-Angebote. Bastian Krause, Geschäftsführer der Bikeleasing-Gruppe, betont: „Seit der Übernahme von Probonio im Jahr 2024 haben wir gemeinsam das Potenzial dieser flexiblen Plattform weiterentwickelt. Mit dem Start in Österreich erweitern wir nicht nur unser Serviceangebot, sondern erschließen auch einen Markt, der zunehmend auf Digitalisierung setzt. Darüber hinaus sehen wir hier ein enormes Potenzial für Multi-Benefits als Ausdruck einer gesunden Anerkennungskultur. Genau an dieser Schnittstelle setzt unsere Plattform an.“

Der Markteintritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, der von steigenden Lohnkosten für die Arbeitgeber und einem intensiven Wettbewerb um Fachkräfte geprägt ist. Entsprechend gewinnt die Mitarbeiterbindung auch in Österreich zunehmend an Bedeutung. Gerade in Branchen wie dem Tourismus, dem Handel und der Industrie stehen Arbeitgeber unter hohem Druck, Bindung und Motivation durch attraktive Zusatzleistungen zu stärken. Der gezielte Einsatz von Corporate Benefits kann dabei ein wirksamer Ansatz sein, um sowohl die Arbeitgeberattraktivität als auch die Zufriedenheit der Mitarbeitenden zu erhöhen.

Helmut Schleich, Managing Director der BLS Bikeleasing-Service Österreich GmbH, ergänzt: „Bikeleasing ist einer der beliebtesten Mitarbeiter-Benefits und hat sich in Österreich bereits erfolgreich etabliert. Mit der Einführung von Probonio erweitern wir dieses Erfolgsmodell nun zu einer ganzheitlichen Multi-Benefit-Lösung, die Arbeitgebern alle gängigen Benefits für ihre Mitarbeitenden aus einer Hand bietet. Wir freuen uns, Unternehmen in ganz Österreich als Ansprechpartner für wirkungsvolle Mitarbeiterwertschätzung zur Verfügung zu stehen.“

Digitale Softwarelösung für modernes Benefit-Management

Probonio adressiert mit seiner Software die steigenden Anforderungen von Unternehmen, die auf der Suche nach skalierbaren und zugleich individualisierbaren Lösungen sind, um ihre Arbeitgebermarke zu stärken und die Mitarbeiterbindung zu fördern. In Österreich startet das Angebot zunächst mit den Benefits Bikeleasing, Essenszuschüssen und Mitarbeiterrabatten. Das Portfolio soll im Laufe des Jahres 2026 schrittweise erweitert werden.

Über das zentrale Arbeitgeber-Portal von Probonio können HR-Verantwortliche sämtliche Benefits unkompliziert verwalten – von der Budgetverteilung bis zur individuellen Freigabe für Mitarbeitende. Das Portal bietet einen transparenten Überblick über Nutzung, Kosten und Effekte und ermöglicht damit ein effizientes Benefit-Management ohne administrativen Mehraufwand. Für reibungslose Prozesse ist Probonio nahtlos an mehr als 100 HR-Systeme anschließbar, darunter SAP, Personio, Leapsome und Workday.

Auf Mitarbeiterseite bündelt die Probonio-App alle Vorteile an einem Ort, wodurch Beschäftigte ihre verfügbaren Benefits einsehen, auswählen und direkt nutzen können. So werden Mitarbeiter-Benefits nahtlos in den Arbeitsalltag integriert und bleiben für Unternehmen wie Beschäftigte gleichermaßen einfach zugänglich und messbar wirksam.

Ein Alleinstellungsmerkmal von Probonio ist das Custom-Benefit-Modul: Durch die Möglichkeit zur Erstellung firmenspezifischer Benefits können Unternehmen in wenigen Schritten nach eigenen Bedürfnissen Benefits zusammenstellen sowie bestehende Angebote und Portale nahtlos integrieren. Zudem kann die App im Corporate Design des Unternehmens bereitgestellt werden. Über das inkludierte Kommunikationstool erreichen Arbeitgeber ihre Mitarbeitenden direkt und gezielt.

Über Probonio

Probonio ist eine der führenden digitalen All-in-One-Lösungen für flexible und moderne Mitarbeiter-Benefits. Über eine intuitive Mitarbeiter-App und ein übersichtliches Arbeitgeber-Portal stellen Unternehmen steuerfreie Zuschüsse zentral bereit und verwalten sie effizient. Seit November 2025 ist Probonio in Österreich mit dem steuerfreien Essenszuschuss, Bikeleasing und Mitarbeiter-Rabatten verfügbar. Damit erhalten Unternehmen eine einfache Möglichkeit, ihre Mitarbeitenden unkompliziert und steuerlich attraktiv zu unterstützen. Im Laufe des Jahres 2026 wird das Angebot schrittweise erweitert und um weitere Benefits ergänzt. So entsteht eine digitale Plattform, die Unternehmen aller Größen in Österreich bei der Steigerung ihrer Arbeitgeberattraktivität und beim Aufbau einer nachhaltigen Employer Brand unterstützt. Probonio gehört seit 2024 zur Bikeleasing-Gruppe.

Mehr Information unter: https://probonio.at/



Über die Bikeleasing-Gruppe

Die Bikeleasing-Gruppe ist einer der führenden Anbieter für nachhaltige Radmobilität und moderne Mitarbeiter-Benefits im deutschsprachigen Raum. Seit 2015 entwickelt die Unternehmensgruppe digitale Plattformlösungen für Dienstrad-Leasing, Versicherungsleistungen und vielfältige Benefit-Angebote. Bereits 80.000 Unternehmenskunden mit insgesamt mehr als 4 Millionen Beschäftigten nutzen die Services. Zur Gruppe gehören die Marken Bikeleasing-Service (Deutschland und Österreich), Probonio (Deutschland und Österreich), BIKE2FUTURE und Lesora.