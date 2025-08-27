Österreich gewinnt vierfach

Für Österreich hat die Münze Österreich gleich mehrere „Münz-Oscars“ sowie zusätzlich den Weltmeistertitel eingefahren. Bei den Coin of the Year (COTY) Awards 2025 in Oklahoma City, wurde ein Vierfach-Erfolg erzielt. Die 20-Euro-Silbermünze „Supernova“ wurde zum Gesamtsieger („Coin of the Year“) 2025 gekürt und gewann zugleich die Kategorie „Künstlerisch wertvollste Münze (Most Artistic Coin)“. Weitere Auszeichnungen gingen an:

Historisch bedeutendste Münze (Most Historically Significant Coin): 20 Ꞓ Silber „Salzbergbau – Weißes Gold von Hallstatt“

Der COTY-Wettbewerb wird von World Coin News präsentiert und würdigt weltweit herausragendes Münzdesign und Innovation. In der Ausgabe 2025 – prämiert wurden 2024 datierte Münzen – gingen über 500 Nominierungen ein. Aus den COTY 100 wählte ein internationales Juror*innengremium die Kategoriensieger und schließlich den Gesamtsieg. „Nur sechs Stimmen trennten die Top-3 im Finale; die ‚Supernova‘ setzte sich mit Farbe und Form klar durch“, so Sophia Mattimiro, COTY-Koordinatorin. Damit ging der Titel der Münze des Jahres zum sechsten Mal nach Österreich.

Über die Siegermünze „Supernova“

Als Auftakt der Reihe „Die Schönheit des Universums“ zeigt die Münze auf einer konkaven Vorderseite den Krebsnebel, Überrest der Supernova von 1054; die Rückseite präsentiert eine kolorierte Darstellung nach einer Aufnahme des Hubble-Weltraumteleskops. Gestaltung und Umsetzung stammen aus dem Atelier der Münze Österreich um den Graveur Helmut Andexlinger, der seit 1996 die Entwicklung österreichischer Münz- und Medaillendesigns maßgeblich mitprägt (u. a. Siegerentwurf der 2-Euro-Gemeinschaftsausgabe „10 Jahre Euro-Bargeld“, 2012).

Tradition der österreichischen Graveurkunst

Die herausragende Stellung der Münze Österreich wurzelt in einer jahrhundertealten Ausbildungstradition: Auf Anregung von Fürst Kaunitz wurden 1772 die Wiener Kunstlehranstalten zur k.k. vereinigten Akademie der bildenden Künste zusammengeführt; zuvor entstanden u. a. 1766 die k.k. Kupferstecher-Akademie (Jakob Matthias Schmutzer) und 1734 die Graveur-Akademie unter Antonio Maria de Gennaro. Diese Linien führen zur heutigen staatlich verankerten Exzellenz in Gestaltung, Gravur und Prägung – eine Kontinuität, die sich im internationalen Vergleich in zahlreichen Auszeichnungen niederschlägt.

Über die Münze Österreich

Die Münze Österreich gilt als höchstdekorierte Münzprägestätte der Welt. Mit künstlerischer Expertise und technischem Know-how entstehen in Wien Umlauf-, Anlage- und Sammlermünzen, die internationale Maßstäbe setzen.