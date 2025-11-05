Pro-Tipps vom Papa: Probonio und "Stromberg" erklären die neue Arbeitswelt

Mit der neuen Kampagne „So? Oder Pro!“, die direkt an den Start von Probonio in Österreich anknüpft, bringt die Multi-Benefit-Plattform die Themen Mitarbeiter-Benefits, Wertschätzung und moderne Arbeitskultur dorthin, wo diese selten vorkommen – ins Rampenlicht der Unterhaltung. In der Hauptrolle: Christoph Maria Herbst in seiner Paraderolle als „Bernd Stromberg“.

Wer kennt sie nicht? Den Tischkicker im Pausenraum, kostenlosen Kaffee und Wasserspender auf dem Flur, so sehen „Mitarbeiter-Benefits“ immer noch in vielen Unternehmen aus. Hinter den Klischees verbirgt sich jedoch eine ernsthafte Herausforderung: Wie können Arbeitgeber Wertschätzung jenseits des berühmten Obstkorbs zeigen?

Einfache Umsetzung echter Benefits: Probonio zeigt mit Stromberg, wie es geht

In lustigen Clips und in gewohnter Manier präsentiert Stromberg, was Probonio zu bieten hat: diverse Mitarbeiter-Benefits, gebündelt in einer digitalen Lösung – von steuerfreiem Essenszuschuss über Bikeleasing bis hin zu Mitarbeiter-Rabatten. Das Besondere: Mitarbeitende können frei wählen, welche steuerfreien Extras sie sich wünschen – und Arbeitgeber nicht nur unkompliziert auf die Bedürfnisse ihrer Teams eingehen, sondern dabei auch noch finanziell profitieren. Oder wie Stromberg sagen würde: „Damit kannst du Lohnsteuern sparen und dein Team kriegt trotzdem 'mit alles'“.

Das Timing der Probonio-Kampagne könnte nicht besser sein: Zum einen beginnen jetzt im Herbst die Budget- und Gehaltsrunden der Unternehmen, zum anderen feiert am 4. Dezember „Stromberg “ sein Comeback auf der großen Kinoleinwand. „Zehn Jahre nach dem ersten Film fragen mich immer noch so viele Leute nach dem Bernd, dass ich irgendwann auch wissen wollte, was aus ihm geworden ist, in der neuen Arbeitswelt“, erklärt Ralf Husmann, der Erfinder der Stromberg-Figur.

Kreative Gemeinschaftsleistung für einen humorvollen Blick auf HR-Themen

Was aus ihm geworden ist, zeigt nicht nur der neue Film, sondern auch die Kampagne von Probonio, die Stromberg zum Benefit Professional macht. „Mit Strombergs Charme und unserem modernen Benefit-Ansatz zeigen wir: Humor funktioniert auch im HR-Marketing – und Benefits sind längst Business-relevant. Mit ‘So? Oder Pro!’ starten wir unsere bisher größte Kampagne und setzen auf eine starke Cross-Channel-Strategie, um unsere Zielgruppe passgenau anzusprechen und die Markenbekanntheit für Probonio zu stärken“, sagt Anja Steinkönig, Group CMO von Probonio und Bikeleasing.

Entwickelt wurde die Kampagne von der Kreativ-Agentur Core BLN, die den Impuls zur Zusammenarbeit mit Bernd Stromberg gab und das Storytelling rund um die Figur in den verschiedensten Kanälen konzipierte. Die Inhalte der Kampagne entstanden in enger Zusammenarbeit mit Banijay Media Germany, die die markenkonforme Weiterentwicklung der Figur Stromberg verantwortet und zugleich die crossmediale Vermarktung des neuen Kinofilms steuert, sowie der Filmproduktionsfirma Markenfilm. Regie führte dabei „Stromberg“-Regisseur Arne Feldhusen. Für eine reichweitenstarke Platzierung sorgte die Agentur Media Plan. Die Kampagne läuft über Video-on-Demand (u. a. Amazon Prime Video, Sky, YouTube), Beiträge auf Social Media und wird durch Advertorials in Fach- und Wirtschaftspublikationen begleitet.



Über Probonio

Probonio ist eine der führenden digitalen All-in-One-Lösungen für flexible und moderne Mitarbeiter-Benefits. Über eine intuitive Mitarbeiter-App und ein übersichtliches Arbeitgeber-Portal stellen Unternehmen steuerfreie Zuschüsse zentral bereit und verwalten sie effizient. Seit November 2025 ist Probonio in Österreich mit dem steuerfreien Essenszuschuss, Bikeleasing und Mitarbeiter-Rabatten gestartet. Damit erhalten Unternehmen eine einfache Möglichkeit, ihre Mitarbeitenden unkompliziert und steuerlich attraktiv zu unterstützen. Im Laufe des Jahres 2026 wird das Angebot schrittweise erweitert und um weitere Benefits ergänzt. So entsteht eine digitale Plattform, die Unternehmen aller Größen in Österreich bei der Steigerung ihrer Arbeitgeberattraktivität und beim Aufbau einer nachhaltigen Employer Brand unterstützt. Probonio gehört seit 2024 zur Bikeleasing-Gruppe.

Mehr Information unter: https://probonio.at/



Über die Bikeleasing-Gruppe

Die Bikeleasing-Gruppe ist einer der führenden Anbieter für nachhaltige Radmobilität und moderne Mitarbeiter-Benefits im deutschsprachigen Raum. Seit 2015 entwickelt die Unternehmensgruppe digitale Plattformlösungen für Dienstrad-Leasing, Versicherungsleistungen und vielfältige Benefit-Angebote. Bereits mehr als 80.000 Unternehmenskunden mit insgesamt über 4 Millionen Beschäftigten nutzen die Services.

Zur Gruppe gehören die Marken Bikeleasing-Service (Deutschland und Österreich), Probonio, BIKE2FUTURE und Lesora.

Über Banijay Media Germany:

Banijay Media Germany inszeniert Marken und entwickelt digitale Entertainment-Formate, die Zielgruppen dort erreichen, wo sie sich für Inhalte begeistern. In enger Zusammenarbeit mit Produzenten wie Brainpool TV, EndemolShine, Banijay Productions und MadeFor entstehen Inhalte, die weit über klassische Werbung hinausreichen und plattformübergreifend verwertet werden. Zu den aktuellen Cases zählen u.a. die Branded Entertainment Formate „Big Brother Knossi Edition“ und „MISSION UNKNOWN: Atlantik“, Digital- und Crossmediakampagnen mit FRoSTA und ALDI SPORTS zur „TV total WOK WM“, mit Lufthansa zu „Schlag den Star“ sowie eine Social-Media-Kampagne mit Jürgen Klopp für Erdinger Weißbräu. Mit myspass betreibt Banijay Media außerdem das größte Comedy- und Light-Entertainment-Netzwerk Deutschlands mit über 20 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten und bis zu 250 Millionen monatlichen Views.