Abtreibungsrecht: Amerika, du kannst es besser

Dabei waren die Republikaner nicht immer gegen Abtreibung. Auch zu Zeiten von Roe v. Wade in den frühen 1970er-Jahren überwogen am Supreme Court konservative Richter. Sie waren, ebenso wie die Republikanische Partei, mehrheitlich pro-choice, also für das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche. So seltsam das heute klingt: Das Recht auf Abtreibungen ist in erster Linie eine Folge republikanischer Politik.



In den Jahrzehnten darauf haben sich die Republikaner radikalisiert. Infolge der gesellschaftlichen Polarisierung – und um Katholiken und Evangelikale als Wähler anzuwerben – heizten die Republikaner einen regelrechten Kulturkampf an. Sie stellten vermehrt extrem konservative Kandidaten auf; liberale Republikaner wurden schrittweise an den Rand der Partei gedrängt.



Die Folge: Seit 2018 hat es im Repräsentantenhaus keinen einzigen republikanischen Abgeordneten gegeben, der sich für das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche aussprach. Als der Abgeordnete Jeff Van Drew, damals ein ausgesprochener Abtreibungsbefürworter, im Jahr 2019 von den Demokraten zu den Republikanern überlief, wechselte er auch beim Thema Schwangerschaftsabbrüche die Seiten. "Das ist ein großer Gewinn für die Verfassung der Vereinigten Staaten und für die religiöse Freiheit", schrieb er am Tag der Urteilsverkündung auf Twitter.