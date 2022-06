Sind wir kriegsmüde? Wladimir Putin ist es nicht.

So oder so ähnlich denkt und argumentiert das "Friedenslager", wie Krastev und Leonard diesen Teil der Bevölkerung in ihrer Studie bezeichnen. Europaweit vertritt eine relative Mehrheit von 35 Prozent der Befragten diese Meinung (siehe Grafiken Seite 44/45). 22 Prozent halten an der These fest, Russland müsse aus Gründen der Gerechtigkeit aus der Ukraine zurückgeschlagen werden; 20 Prozent stehen argumentativ in der Mitte, können also beiden Positionen etwas abgewinnen. Der Rest äußert sich nicht. Die Hälfte der Anhänger des Friedenslagers vertritt zudem die Ansicht, die eigene Regierung würde dem Krieg in der Ukraine "zu viel Aufmerksamkeit schenken".



Diese Stimmung hat politische Folgen. Die deutsche Bundesregierung hat lange gerungen, ehe sie eine Zusage abgab, der Ukraine schwere Waffen zu liefern, und sie braucht noch länger, bis sie ihr Versprechen wahr machen wird. Die aktuelle Krise der italienischen Regierungspartei "Fünf Sterne" entzündete sich an der Haltung ihres Parteichefs Giuseppe Conte, keine Waffen mehr an die Ukraine liefern zu wollen, sondern auf Diplomatie zu setzen. Und in Frankreich erzielten bei den Parlamentswahlen zwei Parteienbündnisse herausragende Ergebnisse: das der Rechtsaußen-Politikerin Marine Le Pen, die den Austritt Frankreichs aus dem Militärkommando der NATO verlangt, und das des Linksaußen-Politikers Jean-Luc Mélenchon, der die NATO als "überflüssige Organisation, die Spannungen auslöst",bezeichnete und ebenfalls den Austritt will.



Das Tempo bei den Sanktionspaketen hat sich deutlich verlangsamt. Wenn die Bevölkerung nicht mitzieht, wird der politische Preis der Maßnahmen zu hoch.



Der Westen droht von innen zu zerbrechen. Er hat als Reaktion auf den russischen Einmarsch eine Mission definiert: Russland dürfe sein Ziel, mit militärischer Gewalt ukrainisches Territorium zu erobern und den demokratischen Staat zu zerstören, nicht erreichen . Den Einmarsch Russlands zurückzuschlagen, ist dabei notwendig, um Putin und andere vor weiteren Angriffskriegen abzuschrecken. Was passiert, wenn die Bevölkerungen in den Staaten der westlichen Allianz dieser Anstrengung müde sind und sie nicht länger unterstützen?