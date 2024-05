Amnesty-Chefin Callamard: „Werden nicht aufhören, Israels Apartheid-System anzuprangern"

Nein. Es gibt keinen Zweifel daran, dass Hamas am 7. Oktober und davor Kriegsverbrechen begangen hat und möglicherweise auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Was Hamas getan hat, ist auf allen Ebenen grauenhaft und hat das israelische Volk traumatisiert. Wir sagen aber auch: Der 7. Oktober ist nicht aus dem Nichts heraus passiert, es gibt ein Davor und ein Danach. Dieses Davor und Danach muss betrachtet werden, wenn man eine Vision für die Zukunft schaffen, die Gewaltspirale unterbrechen und die Sicherheit für alle Menschen in der Region garantieren will. Das ist es, was UN-Generalsekretär António Guterres gemeint ha t, als er vom „Kontext“ sprach. Dieser Kontext rechtfertigt nicht den Angriff der Hamas vom 7. Oktober, aber er muss bei den Visionen für die Zukunft berücksichtigt werden.

Diese Kritiker haben keine Ahnung von Völkerrecht, sie haben unseren 250-seitigen Bericht zum Thema nicht gelesen und nicht fünf Jahre dazu recherchiert. Sobald sie das getan haben, können wir gern darüber diskutieren. Der Begriff „race“ (der Begriff kann nicht mit „Rasse“ übersetzt werden, im Englischen meint er eine ethnische oder soziale Gruppe, Anm.) ist in dem Bericht ordentlich definiert, und es besteht kein Zweifel daran, dass Palästinenser in Israel als „race“ betrachtet werden. Deswegen ist der Begriff Apartheid zutreffend. Selbst in Südafrika wird er in Bezug auf Israel nicht abgelehnt.

Vor Kurzem trauerte Amnesty International um Walid Dakka. Der Tod des am längsten inhaftierten palästinensischen Gefangenen in Israel sei eine „brutale Erinnerung an die Missachtung Israels für das Recht auf Leben der Palästinenser“, hieß es. Dakka war der Anführer einer Terrorgruppe, die einen 19-jährigen Israeli entführt und brutal ermordet hatte. Können Sie den Zorn darüber verstehen, dass Amnesty International Dakkas Freilassung forderte und am Ende seinen Tod betrauerte?

Callamard

Wir sehen in Gaza die größte Zahl von Journalisten und humanitären Helfern, die je in einem Krieg umkamen. Mehr als 70 Prozent der zivilen Infrastruktur sind zerstört. Laut Experten, die sich seit Jahren mit zivilen Opfern in bewaffneten Konflikten befassen, fordert Israels Militäroffensive in Gaza Opferzahlen, wie wir sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen haben. Wir dürfen nicht davor zurückschrecken, die Realität in Gaza zu benennen, nur weil manche Menschen das nicht hören wollen. Wir werden darauf genauso hinweisen wie auf die Kriegsverbrechen der Hamas am 7. Oktober, und ich kann Ihnen sagen, das gefällt einigen auch nicht. Sehen Sie sich den Zustand der Welt an! Das Letzte, was wir brauchen, sind Menschenrechtsorganisationen, die sich selbst zensurieren, weil das, was sie zu sagen haben, unpopulär ist.