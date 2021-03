Ari Ben-Menashe: Der PR-Berater der Despoten

Der richtige Mann zur richtigen Zeit

Die Geschichte von Ari Ben-Menashe ist eine Aneinanderreihung von Geheimdienst-Affären, Intrigen und Millionendeals mit Despoten auf der ganzen Welt. Die Karriere des 69-Jährigen liest sich wie ein Krimi – und Ben-Menashe, der als Sohn irakischer Juden 1951 in Teheran zur Welt kommt, spielt darin die Hauptrolle.

Als Teenager zieht er mit seinen Eltern vom Iran nach Israel, in einer Zeit, als die beiden Länder noch keine Erzfeinde sind. Nach dem Studium heuert er als Übersetzer beim israelischen Militärgeheimdienst an. Ende der 1970er-Jahre ist Ben-Menashe, der Farsi, Arabisch und Englisch spricht, dort der richtige Mann zur richtigen Zeit. Im Iran ist eine Revolution im Gang, die sich gegen den von Washington gestützten Schah Reza Pahlavi richtet. Zornige Studenten besetzen die US-Botschaft in Teheran und nehmen 52 Geiseln.

Präsident Jimmy Carter, ein Demokrat, setzt auf diplomatische Verhandlungen – ohne Erfolg. Bei den Präsidentschaftswahlen 1980 unterliegt er dem Republikaner Ronald Reagan. Am Tag von Reagans Antrittsrede gibt der Iran die Freilassung der Geiseln bekannt. Ben-Menashe behauptet, dass der Zeitpunkt im Vorfeld vereinbart wurde, damit die Republikaner den Sieg als den ihren verbuchen konnten. Im Oktober 1980 will er George W. Bush bei Verhandlungen mit den Iranern im Hotel Ritz in Paris gesehen haben. Ein Bericht des Außenpolitik Ausschuss des UN-Senats vom November 1992 widerlegt das akribisch anhand von CIA-Akten und beeideten Zeugenaussagen. Das Ergebnis: Bush sei den gesamten Oktober in den USA gewesen.

Ari Ben-Menashe ist bekannt dafür, unglaubliche Geschichten zu erzählen. 1992 beschrieb die New Yorker Wochenzeitung „The Village Voice“, wie der Ex-Spion Reporter um den Finger wickelt: „Vertrauen Sie ihm, drucken Sie seine Geschichte wortwörtlich – und sehen Sie dann zu, wie Ihre Karriere in Flammen aufgeht.“

Gleichzeitig hat Ben-Menashe mit Pulitzerpreis-Gewinnern wie dem investigativen US-Journalisten Seymour Hersh zusammengearbeitet, zum Beispiel für dessen 1991 erschienenes Buch „The Samson Option“

1989 wird Ben-Menashe in den USA festgenommen. Er hatte versucht, drei militärische Transportflugzeuge an den Iran zu verkaufen und damit gegen die Ausfuhrgenehmigungspflichten verstoßen. Der israelische Geheimdienst lässt ihn fallen, er landet in einem Gefängnis in New York. „Ich habe mich noch nie so alleine gefühlt wie damals“, heißt es in seinen Memoiren.