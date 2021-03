PR-Lobbyist für Junta in Myanmar: „Darauf bin ich sehr stolz“

Aufgrund der internationalen Relevanz des Interviews können Sie es auch im englischen Original lesen.

profil: Die Junta in Myanmar hat Ihre Beratungsfirma Dickens & Madson Canada angeheuert, um der Welt ihren Standpunkt zu erklären. Wie sind Sie überhaupt mit ihnen in Kontakt gekommen?

Ben-Menashe: Wir waren schon in den 1990er Jahren ihre Berater. Seitdem waren wir immer wieder in Kontakt.

profil: Könnten Sie die Hintergründe des Putsches aus Ihrer Sicht näher erläutern, insbesondere Ihre Behauptung, die Wahlen im November wären manipuliert worden?

Ben-Menashe: Der Betrug ist sehr einfach. Das ist nicht meine Ansicht, sondern das, was passiert ist. Die Wahlkommission wurde von der NLP (National League for Democracy), der Partei von Aung San Suu Kyi, kontrolliert. Sie erlaubte den Minderheiten nicht, an den Wahlen teilzunehmen. Die Stimmen, die ausgezählt wurden, kamen hauptsächlich aus Mandalay und Rangun.

profil: Wahlbeobachter haben keine groben Unregelmäßigkeiten festgestellt. Können Sie Beweise für Ihre Behauptungen vorlegen?

Ben-Menashe: Es gibt eine ganze Reihe von Beweisen. Die Regierung hat das sehr öffentlich gemacht. Wenn Sie nach Rangun fahren, können Sie es im Fernsehen sehen, sie waren ziemlich offen darüber. Mindestens zehn Millionen Menschen haben nicht gewählt. Das Problem war einfach: Sie sagten, dass dies gefährliche Gebiete seien, dass es Sicherheitsrisiken gebe und so weiter. Das ist es, was wirklich passiert ist. Es war ein echter Wahlbetrug.

profil: Sie sagen, das Militär in Myanmar hätte kein Interesse daran, an der Macht zu bleiben. Was ist dann der Plan?

Ben-Menashe: Sie werden zu einer zivilen Regierung übergehen, es wird Wahlen geben - diesmal richtige: Wer gewinnt, gewinnt.

profil: Wird Aung San Suu Kyi kandidieren dürfen?

Ben-Menashe: Ich bezweifle es. Sie hat den Ärger mit den Rohingyas (muslimische Minderheit, Anm.) verursacht. Jetzt wird versucht, die Rohingyas in ihre Heimat zurückzubringen. Wir werden so viele rehabilitieren, wie wir können. Wir bemühen uns um Gelder aus Saudi Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, damit die Rohingyas zurückkehren können.

profil: Wie wollen Sie verhindern, dass Aung San Suu Kyi wieder kandidiert?

Ben-Menashe: Sie wird nicht kandidieren. Sie wird disqualifiziert werden, besonders nach dem, was sie mit den Rohingyas gemacht hat.

profil: Es war doch das Militär, jene Leute, für die Sie jetzt arbeiten, das für die Massaker seit 2017 verantwortlich ist.

Ben-Menashe: Nein, nein, nein, nein - bitte! Jeder sagt, dass es das Militär war, aber das ist nicht wahr. Bevor Aung San Suu Kyi an die Macht kam, gab es keine Probleme mit den Rohingyas. Sie war das Staatsoberhaupt, als das mit den Rohingyas begann. Sie war diejenige, die nach Den Haag ging, um die Fragen zu beantworten.