profil: Wann haben Sie zuletzt mit Lawrow gesprochen?

Asselborn: Das weiß ich noch ganz genau. Bei der OSZE-Sitzung im vergangenen Dezember in Schweden traf ich ihn kurz, er sagte, wir müssten miteinander sprechen. Ich fragte ihn: Was geht da vor bei euch? Wir vereinbarten ein Datum, an dem wir uns sehen wollten. Alles war fixiert. Das ging aber dann nicht mehr. Ich wollte das nicht mehr.

profil: Sie hätten Lawrow im Februar treffen sollen?

Asselborn: Kurz vor dem 24. Februar, wenn ich mich recht erinnere.

profil: Glauben Sie, dass es etwas ändern könnte, wenn Sie mit Lawrow sprechen würden? Immerhin hatten Sie lange ein Vertrauensverhältnis mit ihm.

Asselborn: Ich frage mich, was ich mit ihm reden sollte. Er hat nicht nur mir zu verstehen gegeben, sondern auch anderen Außenministern in der EU, dass Russland die Ukraine nie angreifen würde. Putin sagte: Wir werden doch nicht unsere Schwestern und Brüder in der Ukraine angreifen. Was soll man erwarten, wenn kein Vertrauen mehr da ist? Das hat keinen Sinn mehr. Kein europäischer Außenminister hat noch den Kontakt gesucht. Für Gespräche bräuchte man ein minimales Ziel. Man muss wissen, was geschehen muss, damit der Krieg aufhört. Und es weiß ja kein Mensch, was Russland im Schilde führt. Kurzfristig wollen sie für die Siegesfeier am 9. Mai einen Triumph, wollen sagen können, dass sie über die Nazis in der Ukraine gesiegt haben. Sie haben einen Zugang zum Meer. Und dann? Das weiß niemand.

profil: Wenn Sie keinen Sinn in Gesprächen mit Moskau sehen – wie schätzen Sie dann die Reise des österreichischen Bundeskanzlers Karl Nehammer nach Moskau ein? Auch Luxemburgs Premier Xavier Bettel war unter den wenigen europäischen Staatschefs, die mit Putin telefoniert haben.

Asselborn: Das kommentiere ich nicht. Weder Nehammer noch Bettel sind meine Angelegenheit. Niemand, der es versucht hat, ist zu etwas Greifbarem gekommen. Persönlich glaube ich nicht, dass es Sinn macht, mit ihm zu sprechen. Das gilt auch für Lawrow. Der Tonfall seiner Aussage mit den Juden, seine Aussagen zum Atomkrieg… Zudem sagt er jeden Tag etwas anderes, geht zu Ostern in die orthodoxe Kirche, während in der Ukraine Unschuldige abgeschlachtet werden. Ich kann das nicht. Und ich weiß nicht, ob es je den Moment geben wird, wo ich wieder imstande bin, das zu tun. Man kann viel machen in der Politik. Aber da geht es um das Abschlachten von Menschen. Ich bin nicht der, der dann sagt: Komm, reden wir. Ich kann das nicht.

profil: Sie waren sehr eng befreundet, Lawrow war bei ihrem 60. Geburtstag in Luxemburg.