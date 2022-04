Krieg in der Ukraine: Wer noch zu Putin hält - und warum

Afrika

Rein zahlenmäßig fällt sofort auf: Die Unterstützung für Putin ist in Afrika am größten. 17 der 35 Staaten, die sich bei der Abstimmung über eine Verurteilung des Angriffs auf die Ukraine enthielten, liegen auf dem afrikanischen Kontinent; weitere acht gaben keine Stimme ab, und einer – Eritrea – stimmte gegen die Resolution. Woher rührt diese bizarre Gefolgschaft?

Aus der Sicht afrikanischer Staaten ist die Ukraine ziemlich weit weg. Kriege finden auf dem eigenen Kontinent permanent statt – derzeit in Äthiopien, Somalia, Niger, Tschad, Mali.

Der russischen Invasion wird nicht so viel Bedeutung beigemessen, wie das in Europa der Fall ist. Laut der Afrika-Expertin Marie-Roger Biloa, vergangene Woche auf Einladung des Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation und des Kreisky-Forums zu Gast in Wien, erhoffen sich die Länder strategische Vorteile, wenn sie sich nicht definitiv auf eine der beiden Seiten schlagen. Der Westen bleibt der wichtigste Investor. Aber Russland ist in Afrika der Waffenexporteur Nummer eins. Dazu kommt die in Afrika weitverbreitete Kritik, der Westen lege zweierlei Maß an. Die eigenen Invasionen – im Irak, in Libyen – stellte man als gerechtfertigt dar, während die Kriege anderer Nationen verurteilt würden. Auch die Tatsache, dass afrikanische Flüchtlinge abgewiesen werden, während ukrainische mit offenen Armen empfangen werden, sorgt für Unmut.

Roland Marchal, französischer Afrika-Kenner, nennt ein weiteres Asset, das Russland attraktiv macht: sein Sitz im UN-Sicherheitsrat. Moskau ist immer wieder bereit, sein Veto einzulegen, um eine Resolution und damit verbundene Sanktionen gegen ein befreundetes Land zu blockieren. Zudem verfügt Russland über die paramilitärische Privat-Miliz „Wagner“, was Moskau offiziell abstreitet. Tatsächlich aber entsendet Putin diese Truppe, wann immer er es für opportun hält – auch auf Bitte afrikanischer Machthaber und Putsch-Generäle. Sudans Militärführung etwa kehrt dem von den UN geleiteten demokratischen Prozess den Rücken zu und sucht ihr Heil in einem Bündnis mit Moskau. Der Deal: Sudan bekommt militärische Hilfe zum Machterhalt, und Russland könnte einen Militärstützpunkt am Roten Meer errichten und Sudans Bodenschätze abbauen.