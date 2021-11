Jean Asselborn: "Das werde ich Kurz nie verzeihen"

profil: Gibt es weitere Bereitschaft?

Asselborn: Bei Menschen in Not-selbstverständlich. Bei uns in Luxemburg sind die Dienstwege kurz. Ich bin sowohl Außen-, als auch Migrations-und Asylminister. Das macht es oft leichter. Das war auch bei der Richterfamilie so, deren Lage mir von Edith Zeller, der Präsidentin der Europäischen Verwaltungsrichter-Innen geschildert wurde. Bis jetzt haben wir 54 Menschen, die nach dem Fall von Kabul am 15. August kamen, internationalen Schutzstatus gegeben. Wir müssen uns aber auch um die kümmern, die schon im Land sind. Sie haben im ersten Jahr das Recht, ihre Verwandten ersten Grades nachzuholen. Familienzusammenführung ist europäisches Gesetz. Das zu schaffen, ist gar nicht einfach. Wir kümmern uns nicht nur um sogenannte prominente Fälle. Aber Richter und Richterinnen, das ist wahr, sind überhaupt erst wegen des internationalen Drucks aus Afghanistan herausgekommen.



profil: Sie haben die Richterin, die sich in einem Keller in Kabul versteckt hielt, gerettet, indem sie ein Visum-Versprechen abgaben. Haben Sie sich nicht gefragt, warum Luxemburg und warum nicht Österreich? Ein Bruder der Familie lebt immerhin in Salzburg.

Asselborn: Hätte ich mich das fragen sollen? Ich will nicht ungerecht sein: Österreich hat viele Menschen aus Afghanistan aufgenommen, das ehrt Österreich. Allerdings war das alles vor der Kanzlerschaft von Sebastian Kurz. Mit Kurz kam eine drastische Wende. In dieser Wende erkenne ich die Philosophie eines Politikers, der in seinem ganzen politischen Wirken eine Aversion gegen Migration hegt. Ich habe beobachtet, wie das wuchs und wuchs. Migration war für Kurz das Erfolgsthema schlechthin. Ich werde ihm nie verzeihen können, dass er 2018, als Österreich die EU-Präsidentschaft innehatte, den UN-Migrationspakt hintertrieben hat; dass er versucht hat, die Unschlüssigen in seine Richtung zu drängen; dass Europa damals in Marrakesch ein erschütterndes Bild abgab. Ich könnte kein Nein über die Lippen bekommen angesichts des Leids, das ich sehe-wie zum Beispiel bei der Richterin, bei diesen Frauen. Ich denke, die Leute um Kurz herum haben doch auch Eltern und Kinder. Sie können sich das Ausmaß dieses Elends und dieser Angst vorstellen. Und dann Nein zu sagen zur Aufnahme gefährdeter Menschen aus Afghanistan ist meines Erachtens nicht mit der moralischen Pflicht eines europäischen Demokraten zu vereinbaren. So ist das. Diese beiden Richterfamilien, die jetzt bei uns sind, hätten Österreich nicht überlastet. Es geht um das Prinzip, um die Herangehensweise. Das passt nicht zu Österreich, zu dem österreichischen Volk, wie ich es kenne.