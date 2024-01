Auf diese fünf Wahlen sollte man 2024 blicken

Irgendwann in diesem Jahr wird im Vereinigten Königreich ein neues Parlament gewählt, wann genau, das entscheidet der Premier, und Rishi Sunak hat noch kein genaues Datum genannt. Vielleicht will er auch gar nicht daran denken? Die oppositionelle Labour-Partei liegt in den Umfragen konstant 20 Prozentpunkte vor den konservativen Tories. Labour-Chef Keir Starmer ist zwar nicht gerade beliebt, der 61-Jährige gilt als eher langweilig, aber wahrscheinlich ist es genau das, was sich die Britinnen und Briten nach Jahren des Chaos unter den Tories wünschen. Die Folgen des Brexits schaden der Wirtschaft, die Infrastruktur fällt vielerorts auseinander, das Gesundheitssystem ist überlastet, die Energiekosten sind hoch. Um davon abzulenken, setzen die Tories alles auf das Thema Migration.

Seit 13 Jahren regieren die Konservativen die Insel. Fünf Regierungschefs hat das Land in dieser Zeit gesehen. David Cameron führte das Königreich Richtung Brexit, die glücklose Theresa May musste ihn ablösen, Boris Johnson setzte den EU-Austritt um, seine Nachfolgerin Liz Truss wird den Briten als kürzest-dienende Premierministerin aller Zeiten in Erinnerung bleiben (49 Tage). Rishi Sunak konnte zwar wieder etwas Vertrauen aufbauen. Doch in Umfragen wollten zuletzt rund 60 Prozent der Befragten einen anderen Premier.

Die Krise, in der sich viele Mitte-Rechts Parteien befinden, zeigt sich in Großbritannien besonders deutlich. Während des Wahlkampfes zum Brexit-Referendum sind die Tories nach rechts gerückt, seither treibt ihr eigener rechter Rand sie vor sich her. Die Partei scheint sich nicht entscheiden zu können, was sie sein will: konservativ oder doch rechtsnational?

Die britische Wirtschaft bereitet sich jedenfalls schon auf einen Regierungswechsel vor.