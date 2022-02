Bill Browder: Der Oligarchenjäger für schärfere Sanktionen

Zuerst wurde der Magnitzky-Akt 2012 in den USA Gesetz, in den Jahren darauf in Kanada und in den baltischen Ländern, 2018 in Großbritannien. Vor zwei Jahren, nach der Vergiftung des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny, beschloss ihn auch der Europäische Rat in Brüssel unter dem Namen „EU Global Human Rights Sanctions Mechanism“.

Nicht alle Mitgliedstaaten haben diese globale Sanktionsregelung im Bereich der Menschenrechte in ihre nationale Rechtsgebung gegossen. „Für Österreich wäre es höchste Zeit“, sagt Browder. „Putinnahe Oligarchen wie Oleg Deripaska werden in den USA seit 2018 sanktioniert.“ Deripaska wird vorgeworfen, Geschäftsrivalen bedroht, einen Regierungsbeamten abgehört und sich der Erpressung schuldig gemacht zu haben. In Österreich ist der russische Oligarch nach wie vor am Bauunternehmen Strabag beteiligt.

Seit Putin die ukrainische Souveränität bedroht – und auch nach der Annektierung der Krim 2014 – beschloss die EU immer wieder Sanktionen gegen Russland. Die Anerkennung der Unabhängigkeit der selbst ernannten „Volksrepubliken“ Donezk und Lugansk seitens Russlands führte vorigen Dienstag zu einem ersten neuen Sanktionspaket. Es richtet sich gezielt gegen Personen und Unternehmen, die an dem völkerrechtswidrigen Vorgehen beteiligt sind.

Wegen der Invasion der russischen Armee verschärften die EU-Staatschefs bei ihrem Sondergipfel in Brüssel am Donnerstagabend die Gangart. Die Finanzsanktionen sollen bis zu 70 Prozent des russischen Bankensektors treffen und staatliche Unternehmen, insbesondere die Rüstungsindustrie, von europäischem Kapital trennen. „Diese Sanktionen werden die russischen Kreditkosten erhöhen, die Inflation steigern und Stück für Stück die industrielle Basis Russlands abtragen“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am frühen Freitagmorgen, als der Sonderrat nach sechs Stunden zu Ende war.