Heinz Fischer: "Putin hat ordentlich von Stalin gelernt“

profil: Sehen Sie eine Brücke im Denken Putins zum Westen?

Fischer: Europa braucht Russland, und Russland braucht Europa. Gute Politik heißt nicht, die Differenzen, die da sind, zu betonen, sondern das Gemeinsame zu finden. Jetzt erleiden wir einen schweren Rückschlag. Dass das Gedankengebäude im Kopf von Putin zu dem Ergebnis führt, einen militärischen Angriff, einen Krieg gegen die Ukraine zu beginnen, ist schockierend. Dass es in Russland niemanden gibt, der ihn derzeit echt beeinflussen kann, ist entlarvend.

profil: Ein Vorwurf von links lautet, USA und EU seien nicht auf Putins Sicherheitsbedürfnis eingegangen. Hätte man garantiert, dass die Ukraine nicht NATO-Mitglied wird, wäre es nicht zu diesem Krieg gekommen. Glauben Sie das?

Fischer: Das ist nicht nur eine Position mancher Linker. Es gibt amerikanische Politikbeobachter und ehemalige Botschafter, die das so sehen. Ich meine folgendes: Die „Fehler“, wenn man das so nennen will, wurden nicht in den vergangenen Wochen gemacht. Aus meiner Sicht hätte sich die NATO besser nicht darauf berufen sollen, dass bestimmte Zusagen gegenüber Gorbatschow nur mündliche Zusagen und nicht schriftlich gewesen seien. Zusage ist Zusage. Ob die Sicherheitslage in Europa insgesamt besser wäre, wenn man sich in der Osterweiterung der NATO Zurückhaltung auferlegt hätte – das ist eine Frage über die man diskutieren kann.

profil: Frühere Ostblockländer drängten selbst in die NATO.

Fischer: Das war ihr gutes Recht Aber es ist wohl nicht zwingend geboten, jeden Antrag anzunehmen. Man muss doch abwiegen, ob es der Gesamtsicherheit in Europa dient.

profil: Hatte man Putins Strategie, seine Netzwerke, seine Propaganda zu wenig am Schirm?

Fischer: Das erste Warnsignal, die erste Markierung, die ich wahrgenommen habe, war die Rede, die Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Jahr 2007 gehalten hat. Deren Inhalt hat man unterschätzt oder falsch eingeschätzt. Man hielt sie für eine Momentaufnahme, eine taktisch begründete Rede. In Wirklichkeit hat Putin dort mit erstaunlicher Präzision und ohne den Sinn seiner Worte zu verdunkeln die Haltung Russlands gegenüber der Ukraine dargelegt. Das Vorgehen in der Krim und in der Ostukraine folgte dieser Strategie. Jetzt hat er den Bogen sehr brutal überspannt. Putin wird nicht in die Geschichte eingehen als jemand, der Russland wieder großgemacht hat, sondern als jemand, der einen Krieg begonnen hat. Ich höre, es gibt Anzeichen, dass auch in Russland trotz harter Polizeigewalt der Widerstand größer ist als Putin das von seinen Mitarbeitern gesagt wird. Ich schätze die russische Bevölkerung so ein, dass ihre Kriegsbereitschaft gering ist und Krieg sich in den Köpfen der Russinnen und Russen als etwas sehr Negatives eingebrannt hat. Ich denke, in der Rechnung Putins sind einige falsche Kalkulationen.