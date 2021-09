Bundesheer: Die Helden von Kabul

Das wichtigste ist es, die Übersicht zu behalten, so groß der Wirbel um einen auch sein mag. „Es hat extrem großes Chaos geherrscht, es wurde immer wieder geschossen.“ So schildert ein Mitglied des Jagdkommandos des Bundesheeres in einer Online-Konferenz mit Medienvertretern seine Erlebnisse in Afghanistan. Der Soldat, dessen Name nicht genannt werden darf, war von Mitte bis Ende August gemeinsam mit einem Kameraden am Flughafen Kabul im Einsatz. Die Lage: Hitze, Staub, Menschentrauben, abgestellte Fahrzeuge, Panik, Tote, Gräben voller Müll und Fäkalien. Die Aufgabe der zwei Soldaten bestand darin, einen österreichischen Diplomaten zu schützen und dabei zu unterstützen, Österreicher in Kabul aus der Menschenmasse durch die Absperrungen auf das Flughafengelände zu schleusen.