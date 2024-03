Chef der ukrainischen Atombehörde warnt vor nuklearer Katastrophe

Ich war nach dem Studium in den Bau des AKW involviert und habe mich bis zum Direktor hochgearbeitet. Ich kenne das Kraftwerk und die Arbeiter gut, mit einigen von ihnen stehe ich bis heute in Kontakt. Die Russen haben die Mitarbeiter des AKW unter Druck gesetzt, damit sie Verträge mit Rosatom unterschreiben, dem staatlichen russischen Atomkonzern. Das haben aber die wenigsten getan. Allein im Februar wurden 400 Leute aus ihren Positionen entfernt.

Da sind Menschen am Ruder, die keine Ahnung vom AKW haben und die Mängel nicht beheben können. Das AKW kann nicht von Menschen instandgehalten werden, die die Russen von der Straße rekrutieren. Dazu kommt, dass der Kernbrennstoff in den Reaktoren, das Uran, nach sechs Jahren ausgewechselt werden muss. Das wäre jetzt dringend nötig. Aber auch das ist ohne die entsprechenden Experten, die die Sicherheit gewährleisten, nicht möglich.

Die Russen wollten das AKW wieder in Betrieb nehmen und es an das russische Stromnetz anschließen, aber das ist unmöglich. Sie dachten, die Menschen würden sich über ihre Ankunft freuen und waren sehr überrascht darüber, dass ihnen Hass entgegenschlug. Also haben sie versucht, die Menschen zur Arbeit zu zwingen. Mitarbeiter wurden gefoltert oder sogar getötet. Viele haben dennoch nicht unterschrieben. Unter den 400 zuletzt Entlassenen waren hochqualifizierte Arbeiter, darunter Leute, die für die Sicherheit des AKW zuständig sind. Die russischen Arbeiter von Rosatom kennen die Anlage nicht, sie sind nicht dafür ausgebildet.

Was, wenn Europa künftig keinen Atomstrom mehr importieren will?

Die Kühlbecken auf dem Gelände haben jetzt, wo die Reaktoren nicht in Betrieb sind, genug Wasser. Für den Betrieb reicht es nicht, denn dann würde das Wasser in einem Monat ausgehen.

Kotin

Wir exportieren und importieren Strom, je nach Marktlage, das wird auch in Zukunft so bleiben.

Das Stromnetz der Ukraine läuft seit einigen Jahren synchron mit jenem Europas, abgekoppelt vom russischen. Welche Rolle spielte das Thema Energie beim Angriff Russlands auf die Ukraine?

Kotin

Das war eine interessante Situation. Wir haben lange an der Synchronisation mit Europa und der Abkoppelung von Russland gearbeitet. Nur zwei Tage vor Kriegsbeginn haben wir uns von Russland abgekoppelt, um eigenständig zu werden. Der Test von einigen Tagen sollte Europa beweisen, dass wir bei der Energie autark agieren können. Zu unserer Überraschung hat Moskau zugestimmt. Sie dachten offenbar, dass sie Kiew in wenigen Tagen einnehmen und sich das Problem damit erledigen würde. Das hat uns geholfen. Am 17. März 2022 haben wir uns an das europäische System angeschlossen.

Atomkraft spielt in der Ukraine eine große Rolle, doch ein Großteil der aktuellen AKW-Flotte basiert auf russischer Technologie. Ein Kooperationsvertrag mit dem amerikanischen Hersteller Westinghouse soll zur Unabhängigkeit von Russland verhelfen. Wie weit sind Sie mit dem Aufbau westlicher Alternativen?

Kotin

Wir haben den Prozess abgeschlossen und sind bereits unabhängig von russischer Technologie sowie von Treibstoff aus Russland. Die Russen haben ihre Lieferungen stets genutzt, um uns unter Druck zu setzen und zu erpressen. Nach der Annexion der Krim haben wir Treibstoff-Lager für zwei Jahre angelegt, das hat uns jetzt sehr geholfen.

Österreich ist ein erklärter Gegner der Atomkraft, die Ukraine betreibt nach wie vor 15 Reaktoren...