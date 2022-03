Der Anti-Putin: Selenskyj ist der meistgefährdete Politiker der Welt

Der Gedanke ist makaber, aber unvermeidlich: Niemand weiß, ob Wolodymyr Selenskyj, der Mann, der auf der Titelseite dieses Magazins abgebildet ist, noch am Leben sein wird, wenn Sie diese Ausgabe lesen. Er selbst sagt, dass er als Präsident der Ukraine das „Ziel Nummer 1“ russischer Spezialeinheiten sei, die ihn eliminieren wollten. Der derzeit meistgefährdete Politiker der Welt hat gleichzeitig auch gute Chancen, die „Person des Jahres 2022“ zu werden und, mehr noch, als Held in die Geschichte einzugehen. Und zwar nicht bloß als Held des ukrainischen Volkes, sondern der westlichen Welt.

Der Moment, in dem Wolodymyr Selenskyj die wichtigste Entscheidung seiner Amtszeit – und vielleicht auch seines Lebens – traf, war am Donnerstag der vorvergangenen Woche, als Russlands Präsident Putin in einer aufgezeichneten Fernsehansprache der Ukraine den Krieg erklärte. Zu diesem Zeitpunkt standen an die 200.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze, und Selenskyj war klar, was das bedeutete. Er hatte zwei Möglichkeiten: Er konnte unter dem Schutz einer US-Elite-Einheit gemeinsam mit seiner Familie das Land verlassen und vom sicheren Ausland aus eine Exil-Regierung anführen, deren Legitimität von allen westlichen Staaten sofort anerkannt worden wäre.

Tatsächlich gab es schon einmal jahrzehntelang eine ukrainische Exilregierung, nachdem die Ukraine 1920 in die Sowjetunion eingegliedert worden war. Doch davon wollte Selenskyj nichts wissen. Er wählte die zweite Option: Er blieb in Kiew und ließ das die Ukraine, Russland und die ganze Welt via Video wissen. Es war seine Antwort auf Putins Kriegserklärung. Im schwarzen Anzug und schwarzer Krawatte stand er vor einer Landkarte und einer Flagge seines Landes und sagte: „Wenn ihr uns angreift, werdet ihr unsere Gesichter sehen, nicht unsere Rücken.“

Zweifellos hatte Putin gehofft, Selenskyj und mit ihm die gesamte ukrainische Regierung werde fliehen, und russische Medien streuten auch umgehend die Falschmeldung, der ukrainische Präsident habe sein Land verlassen. Woraufhin Selenskyj am nächsten Morgen per Handy neuerlich ein kurzes Video aufnahm. Er stand in Kiew vor dem Präsidentenpalast und sagte: „Ich bin hier.“