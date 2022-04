Der Kiew-Trip des Kanzlers: Ein bisschen Hilfe

Die Bilder aus Butscha haben die Welt erschüttert. Sie haben die Debatte darüber, was der Westen noch tun kann, um die Ukraine zu unterstützen, neu entzündet. Kurz, nachdem vergangene Woche die ersten Bilder um die Welt gingen, beschloss Nehammer, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew zu besuchen. Der durchläuft gerade einen regelrechten Empfangs-Marathon. Am Donnerstag war die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen zu Besuch, am Samstag Nehammer, wenige Stunden später kam der britische Premier Boris Johnson zum Gespräch mit Selenskyj.

Symbolische Reise?

Großbritannien gehört zu den Ländern, die die meisten Waffen in die Ukraine liefern. Das kann Österreich aufgrund seiner Neutralität nicht. „Wieso fahren Sie nach Kiew?“, lautet eine der ersten Journalistenfragen an den Kanzler während dieser Reise. Es ist eine gute Frage, die sich hier alle stellen. Mehr als 12 Stunden Zugfahrt sind es von der polnischen Grenze bis zur ukrainischen Hauptstadt. Komfortabel ist das alles nicht. Und die Reise ändert auch nichts daran, dass Österreich weiterhin Gas aus Russland bezieht. „Die Ukraine kämpft für ihre territoriale Souveränität“, sagt Nehammer. Darin müsse man sie unterstützen, deswegen sei auch von der Leyen hier gewesen.

Ist Nehammers Reise ins Kriegsgebiet also rein symbolischer Natur?