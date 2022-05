Der Streit um den Krieg

Der Krieg ist die Ausnahmesituation schlechthin. Er ist das bedrohlichste Ereignis für die Bevölkerung, die Staaten, die Weltordnung. So einig die Menschen darin zu sein scheinen, dass eine Welt ohne Krieg besser wäre, so uneinig sind sie darüber, was zu tun ist, sobald einer ausbricht. Plötzlich ist alles strittig: Wer hat ihn begonnen? Ist es überhaupt ein Krieg? Was war die Ursache? War er unausweichlich? Wie kann man ihn beenden?

Gerade weil der Krieg und das Leid, das er mit sich bringt, so unerträglich sind, entzündet sich an diesen Fragen rasch eine heftige Debatte, denn wer überzeugt ist, die richtige Lösung gefunden zu haben, ist auch bereit, dafür zu kämpfen. Schließlich geht es um Krieg und Frieden, also: um alles.

Jetzt tobt der Streit. Die einen wollen den Krieg um jeden Preis beenden und meinen, sie wüssten, wie das ginge. Die anderen glauben, über eine realistischere Einschätzung zu verfügen, und bezichtigen ihre Gegner der Naivität. Geht es um Pazifismus versus Militarismus? Erlebt Europa eine Renaissance der Friedensbewegung? Oder ist es vielmehr ein Amalgam aus Träumerei und Anti-Amerikanismus, das der Ukraine und dem Westen schweren Schaden zufügen könnte?

Am Freitag der vorvergangenen Woche veröffentlichten 28 Intellektuelle, darunter die Feministin Alice Schwarzer, der Schriftsteller Martin Walser, der Kabarettist Gerhard Polt und die Schriftstellerin Juli Zeh, einen offenen Brief an Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im feministischen Magazin „Emma“. Darin erhoben sie die Forderung, Deutschland solle keine schweren Waffen an die Ukraine liefern. Das mag wie ein Detail in dem seit über zwei Monaten währenden Krieg klingen, doch tatsächlich handelt es sich dabei um eine Schlüsselfrage. Die deutsche Bundesregierung hat lange gezögert und sich erst kürzlich dazu durchgerungen, die Ukraine auch mit Panzern und Haubitzen auszurüsten.

Fünf Tage nach der Veröffentlichung des offenen Briefes erschien in der deutschen Wochenzeitung „Die Zeit“ ein weiterer offener Brief – wieder an Kanzler Scholz gerichtet, allerdings mit der diametral entgegengesetzten Botschaft: Die Waffenlieferungen an die Ukraine mögen fortgesetzt werden. Auch dieses Schreiben war von Intellektuellen, rund um den Publizisten Ralf Fücks, formuliert und unterzeichnet, darunter der Schriftsteller Daniel Kehlmann, der Pianist Igor Levit und die Schriftstellerinnen Herta Müller und Eva Menasse.

Was sind die Argumente der beiden Seiten? Eine Gegenüberstellung. Soll sich die Ukraine verteidigen – oder soll sie kapitulieren? [...]