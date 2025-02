In Deutschland gilt eine 5-Prozenthürde zum Einzug in den Bundestag. Nach aktueller Schwankungsbreite kratzen die liberale FDP und das Bündnis Sahra Wagenknecht (jeweils 5 Prozent) an der Hürde - ein Nicht-Einzug hätte Auswirkung auf die Verteilung der Sitze, der anderen Fraktionen und damit auch auf die politische Mehrheitsfindung.

Die Beteiligung sei in den Wahllokalen bis 14.00 Uhr bei 52 Prozent gelegen, teilte die Bundeswahlleiterin am Sonntag mit. Bei der letzten Bundestagswahl im September 2021 waren es 36,5 Prozent gewesen. Über die Wahlbeteiligung insgesamt sagt dies jedoch noch wenig aus: Denn 2021 lag der Anteil der Briefwähler über 47 Prozent, bedingt auch durch die Corona-Pandemie. Wie viele Wahlberechtigten ihre Stimme jetzt per Brief abgegeben haben, wird erst Wochen nach dem Wahltag festgestellt werden. Laut Umfragen dürfte die Union mit Kanzlerkandidat Merz (CDU) stärkste Kraft werden, gefolgt von der AfD. Dahinter lagen im Mittelfeld zuletzt SPD und Grüne. Während die Linke demnach wieder ins Parlament einziehen dürfte, wird für kleine Parteien wie die FDP und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) eine Zitterpartie erwartet.

Probleme bei Auslandsdeutschen

Nach Schätzungen des Auswärtigen Amtes in Berlin leben zwischen drei und vier Millionen Deutsche im Ausland, davon rund 239.500 in Österreich. Allerdings sind nicht alle wahlberechtigt. Die Bundeswahlleiterin ist bis Donnerstag von rund 213.000 Eintragungen von Auslandsdeutschen in die Wählerverzeichnisse der Gemeindebehörden unterrichtet worden, die dafür zuständig sind. Im Vorfeld der Wahl wurden Probleme gemeldet, dass aufgrund des vorverlegten Wahltermins, Briefwahlunterlagen nicht oder zu spät zugestellt worden zu sein. Betroffene Auslandsdeutsche sollen dadurch keine Möglichkeit gehabt haben, ihre Stimme abzugeben.

Vorverlegte Wahl

Die eigentlich für September vorgesehene Wahl war vorverlegt worden, nachdem Scholz' "Ampel"-Koalition aus SPD, FDP und Grünen im November am Streit über das Budget zerbrochen war. Der neue Bundestag wird sich spätestens 30 Tage nach der Wahl konstituieren.

Die Regierungsbildung dürfte aber länger dauern. Je nach Wahlausgang könnten zwischen vier und sieben Fraktionen ins Parlament einziehen. Klare Mehrheiten für eines der klassischen politischen Lager in Deutschland - Mitte-Rechts und Mitte-Links - gibt es nicht mehr.