Wer wird Deutschland nach den Bundestagswahlen am Sonntag regieren? Die AfD soll der neuen Koalition nicht angehören, das hat CDU-Chef Friedrich Merz wiederholt ausgeschlossen. Nervös sind die liberalen Kräfte von konservativ bis sozialdemokratisch trotzdem. Die in Teilen rechtsextreme AfD hat zuletzt große Erfolge erzielt. Bei den Landtagswahlen in drei östlichen Bundesländern kam sie im vergangenen Herbst auf jeweils rund 30 Prozent.