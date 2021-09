Die Chronologie der Anschläge vom 11. September 2001

9.57 Uhr: Im Flugzeug über Pennsylvania

Als den Passagieren klar wurde, dass bereits Anschläge auf das World Trade Center in New York stattgefunden hatten, versuchten sie, die Boeing 757-222 unter ihre Kontrolle zu bringen, und stürmten das Cockpit. Um 10.03 Uhr krachte die Maschine auf ein Feld in Somerset Country, Pennsylvania. Alle 44 Passagiere sowie die vier Attentäter starben.