Wer ist der Falling Man?

„Das ist nicht mein Vater.“ Cathrine Hernandez, Tochter des am 11. September 2001 verstorbenen Norberto Hernandez, war wütend. Ein Journalist war auf dem Begräbnis ihres geliebten Vaters aufgetaucht, das wenige Wochen nach dem Terroranschlag stattfand. Er wollte der Jugendlichen, ihren beiden Schwestern und der Mutter Fotos des Falling Man zeigen. Empört schickte Cathrine Hernandez ihn weg.

Zu diesem Zeitpunkt war das Bild des Mannes, der wie ein Pfeil zwischen dem Nord- und dem Südturm des World Trade Centers in die Tiefe stürzt, bereits zur Ikone geworden. Zeitungen rund um den Globus hatten es gedruckt, und Spezialisten hatten das Foto geschärft, um die Merkmale des Fallenden herauszuarbeiten. Journalisten hatten anschließend versucht, seine Identität zu klären. Einer davon war auf die Vermisstenanzeige der Familie Hernandez am Times Square gestoßen, eine von Tausenden, die damals die Straßen von New York tapezierten. Auf den ersten Blick stimmte alles: Norberto trug ein Ziegenbärtchen, er war südamerikanischer Abstammung, groß und von stattlicher Statur. Der 42-Jährige hatte an jenem Septembertag als Dessertkoch im Windows of the World gearbeitet, dem Restaurant ganz oben auf dem Nordturm.



Für viele verkörperte der Falling Man einen rebellischen Helden. Er war jemand, der sich gegen das Verbrennen bei lebendigem Leib und für den selbst gewählten Sprung in den Tod entschieden hatte. Für viele andere hingegen waren die etwa 200 Menschen, die sich nach den Einschlägen der beiden Flugzeuge aus den oberen Stockwerken stürzten, nichts als feige Selbstmörder. Norberto Hernandez’ Familie weigerte sich jahrelang, zu glauben, dass er der Falling Man war – auch wenn der Rest der Welt es als Gewissheit ansah. „Mein Vater versuchte, zu uns nach Hause zu kommen. Er wusste, dass das durch den Sprung aus dem Fenster unmöglich war“, sagte Tochter Catherine 2006 in der TV-Dokumentation „9/11: The Falling Man“. Sie hatte im Internet schreckliche Dinge über ihren Vater lesen müssen: „Sie sagten, er sei in die Hölle gefahren, direkt in die Arme des Teufels.“ Die Hernandez’ sind eine religiöse Familie.

Schließlich kamen auch den Journalisten Zweifel. Viele Männer, die im World Trade Center gearbeitet hatten, hatten Ziegenbärte und dunkle Haut. Bis heute ist nicht endgültig geklärt, welcher Name hinter dem Fallenden steckt. Norberto Hernandez war es nicht, wie ein oranges T-Shirt am Ende beweisen sollte.