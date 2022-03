„Raus aus Cherson!“, steht auf einem Banner in der südukrainischen Hafenstadt Cherson. Im Fenster eines Geschäfts hängt ein Zettel, auf den

jemand eilig mit pinkem Leuchtstift „Hier gibt es nichts“ geschrieben hat. Die Regale in den Geschäften sind leer, vor den Supermärkten und Essensausgabestellen stehen die Menschen zu Hunderten dicht an dicht.

Anfang März gelang russischen Truppen die Eroberung der Stadt, Russland will in der Region eine „Volksrepublik Cherson“ errichten, die nötige Legitimation soll, wie schon 2014 in den Regionen Donezk und Luhansk, per gefälschtem Referendum geschaffen werden.

Nimmt Serhiy Rodionov, ein Journalist aus der 290.000-Einwohner-Stadt, das Wort „Volksrepublik“ in den Mund, entkommt ihm gleichzeitig ein spöttisches Lachen. „Wir wissen nicht, was Russland genau vorhat, aber sie wollen mit Cherson definitiv tun, was sie mit den Regionen im Osten gemacht haben. Aber jeden Tag, jeden einzelnen Tag, gehen wir auf die Straße. Jeden Tag sehen die Russen, dass das nicht möglich sein wird“, sagt er.

Rodionov heißt eigentlich anders, seinen richtigen Namen will er nicht verraten. „Sie entführen Journalisten, gehen in Häuser und Wohnungen. Bei einem meiner Bekannten waren sie ganze vier Mal. Viele Journalisten bekommen Drohungen auf ihr Handy geschickt. Wir haben Angst um unser Leben.“