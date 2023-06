Europa-Forum Wachau: Giorgia Meloni – die schrecklich gute Freundin aus Italien

Wie gut darf man mit Giorgia Meloni befreundet sein? Italiens Ministerpräsidentin ist an diesem Wochenende ohne Zweifel der umstrittenste Gast des diesjährigen Europa-Forums Wachau. Eingeladen wurde sie höchstpersönlich von Bundeskanzler Karl Nehammer, als dieser sie im Mai in Rom traf.

Meloni politisch einzuordnen, ist keine einfache Angelegenheit. Ihre Partei, die Fratellli d’Italia, wird gern als „postfaschistisch“ bezeichnet. Gemeint ist damit, dass sie ideologisch aus dem historischen Faschismus hervorgegangen, aber eine demokratische, eben nicht mehr faschistische Partei ist.

Die Grünen Abgeordneten Michel Reimon, Helga Krismer und Monika Vana lassen in einer Aussendung ihrer Empörung freien Lauf und bezeichnen Meloni als „antidemokratisch“, „rechtsextrem“ und „antieuropäisch“. „Das Hofieren Melonis ist ein Schlag ins Gesicht für all jene, die für ein offenes Europa, Menschenrechte und Gleichstellung eintreten“, so die Grünen.

Ihre Kritik gilt vor allem der Migrationspolitik der italienischen Regierung, die ein einziges Ziel hat: die Verringerung der Zahl der Asylwerber. So wurde etwa zuletzt der humanitäre Aufenthaltsstatus gestrichen, der Flüchtlingen aus Kriegsgebieten bisher Schutz verschaffte, auch wenn sie keine persönliche Verfolgung glaubhaft machen konnten.

Doch Giorgia Meloni ist nicht nur in der Wachau ein gern gesehener Gast und eine gesuchte Gesprächspartnerin. Beim G7-Gipfel in Hiroshima (Japan) im vergangenen Mai wurde sie mit US-Präsident Joe Biden fotografiert, der freundschaftlich ihre Hand hielt. Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz besuchte sie in Rom und empfing sie in Berlin. Vor der Stipp-Visite in der Wachau traf Meloni Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron in Paris. Die erste weibliche Ministerpräsidentin Italiens gilt trotz ihrer weit rechts stehenden Regierungskoalition als verlässliche Partnerin. Bezeichnend ist ihr Ausspruch, wonach es zwei Bedingungen gebe, um Teil ihrer Regierung sein zu dürfen: Bekenntnisse zu „Europa und dem atlantischen Bündnis“.