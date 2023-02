Sieg für Giorgia Meloni: Die Erbin des Faschismus

Unser Nachbarland Italien ist nicht nur Weltmeister im Fußball, sondern bricht auch alle Rekorde im Aufstellen und Davonjagen von Regierungen. In 76 Jahren demokratischer Geschichte waren 67 Regierungen am Werk, allesamt angeführt von Männern, zuletzt vom Reformer und Technokraten Mario Draghi. In Rom war noch nie eine Frau an der Macht. Heute ist der Tag, an dem sich das ändern könnte. Der so genannte Rechtsblock, der als klarer Favorit in die Wahl gestartet war, kommt laut den ersten Prognosen auf 41 bis 45 Prozent der Stimmen. Italien steht vor einem radikalen Rechtsruck.

„Schreiben wir gemeinsam Geschichte!“

Italiens erste Ministerpräsidentin wird wohl Giorgia Meloni werden: rechtsradikal, EU-skeptisch, erzkonservativ. Eine 45-Jährige, die sich als „kämpferische Mutter der Nation“ inszeniert, wie meine Kollegin Siobhán Geets in einem Porträt über sie schreibt. Italien steht vor einer rechten Wende.

Noch einen Rekord hat Italien über Nacht aufgestellt: Die historisch niedrigste Wahlbeteiligung der Nachkriegszeit, insbesondere im Süden des Landes. Und das, obwohl die Wahllokale bis 23:00 Uhr geöffnet hatten.

„Schreiben wir gemeinsam Geschichte“, hatte Meloni gestern siegessicher getwittert. So viel ist sicher: Dieses Versprechen wird die 45-Jährige einhalten. „Italiens Medien neigen dazu, jede Wahl zur bisher historischsten hochzuschreiben, meistens übertreiben sie. Diesmal nicht“, schreibt der Italien-Korrespondent der „Süddeutschen Zeitung“ Oliver Meiler. Was er damit meint, könnte Viktor Orbán in Budapest schon bald in Feierlaune versetzen (Und Wladimir Putin im Kreml sowieso). In Italien regieren bald die Neofaschisten mit. Es handelt sich um die rechteste Regierung seit Mussolini.

Wie viel Mussolini steckt in Melonis Partei?

Mit dem Duce will Giorgia Meloni nichts (mehr) zu tun haben. Aber so einfach lässt sich die eigene Historie auch nicht ausradieren. Die „Fratelli d’Italia“ (Brüder Italiens) ist eine junge Partei (gegründet 2012), aber sie hat eine lange Vorgeschichte. „Die Wurzeln der Partei liegen in der faschistischen Zeit“, sagt der Historiker und Faschismus-Forscher Joshua Arthurs. Mit ihm habe ich am Wochenende ein Interview geführt, das Sie hier nachlesen können.