Das vergangene Jahr habe ihm wenig Zeit zum Nachdenken gelassen. Zu viele, die ebenfalls auf Rettung gehofft hatten, waren zurückgeblieben. Ghafoor ließ seine Verbindungen spielen, gab Interviews und verfasste Blogbeiträge. Die Lage in Afghanistan sei "schrecklicher, furchteinflößender und gefährlicher" denn je, sagt er. Menschen würden an Checkpoints erschossen, wenn sie ein falsches Wort sagen. Jeder könne jeden diffamieren und in Lebensgefahr bringen. Frauen würden verschleppt und gefoltert. Es gäbe Entführungen. Quer durch das Land würden Erhängte auf Plätzen zur Schau gestellt und angebliche Straftäter durch Dörfer getrieben. Grässliche Videos machen auf Social Media die Runde. Innerhalb der Taliban brechen Gräben auf. Terrormilizen wie IS und Al Kaida gewinnen an Terrain. Tausende Afghanen versuchen, sich über den Iran oder über Pakistan in Sicherheit zu bringen, Tausende sitzen in der Türkei oder in Griechenland fest, Tausende sind auf dem Weg.