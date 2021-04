ARTIKEL 2: Digitale Selbstbestimmung

"Jeder Mensch hat das Recht auf digitale Selbstbestimmung. Die Ausforschung oder Manipulation von Menschen ist verboten."



Politiker geben das Gros ihres Werbebudgets längst nicht mehr für Plakatwände aus. Stattdessen investieren sie vor Wahlen in personalisierte Werbung-und nutzen dafür eine Flut von Daten, darunter jene von Facebook-Profilen.



Es gibt zwar in der EU bereits ein Recht, dass Menschen selbst entscheiden können, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß.



Artikel 2 geht über reinen Datenschutz hinaus: Die Nutzung persönlicher Daten für politische Werbung, etwa von Facebook-Profilen, soll verboten werden, um Manipulation zu verhindern.



Aber was genau ist Manipulation? Eine allgemeine Formulierung lässt sich bei Grundrechten wohl nicht verhindern. Darüber wird man noch debattieren und womöglich auch streiten müssen.

ARTIKEL 3: Künstliche Intelligenz

"Jeder Mensch hat das Recht, dass ihn belastende Algorithmen transparent, überprüfbar und fair sind. Wesentliche Entscheidungen muss ein Mensch treffen."



Das Wirken von künstlichen Intelligenzen hatten die Mütter und Väter der Europäischen Menschenrechtskonvention und der EU-Charta naturgemäß noch nicht auf dem Schirm. Heute bestimmen diese aber mehr und mehr unser Leben. In Estland sollen bei bestimmten Rechtsstreitigkeiten nicht mehr Richter, sondern künstliche Intelligenzen Urteile fällen. Und in Dänemark helfen Algorithmen den Ärzten dabei, Diagnosen zu stellen.



Im Sinne der Transparenz fordert von Schirach, dass die Quellcodes von Algorithmen veröffentlicht werden müssen, damit diese überprüft werden können. Sie sollen zudem fair sein, denn Strukturen von Diskriminierung in der realen Welt setzen sich in den Algorithmen fort.



All das ist nicht neu: Über die Frage, was Maschinen dürfen, wird in der EU schon lange diskutiert. So beinhaltet die EU-Grundrechteverordnung auch das Recht, keinen Entscheidungen unterworfen zu sein, die nur von Algorithmen getroffen werden. 2020 hat die EU-Kommission einen Rechtsrahmen angekündigt, um die Grundrechte der Bürger in Zukunft zu wahren. Bisher ist dies aber noch nicht verbindlich-es handelt sich lediglich um einen Vorschlag.

ARTIKEL 4: Wahrheit

"Jeder Mensch hat das Recht, dass Äußerungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen."



Man stelle sich vor, Politiker würden nicht lügen. Es wäre eine andere Welt. Eine Welt, in der ein abgewählter US-Präsident nicht ungestraft gegen jede Realität behaupten könnte, die Wahlen in Wirklichkeit gewonnen zu haben. Nach Artikel 4 könnte jeder Mensch gegen systematisch verbreitete Unwahrheiten klagen. Die Gefahr des Missbrauchs sehen die Juristen, die das Projekt unterstützen, nicht: Die Gerichte in der EU hätten die nötige Erfahrung und das Regelwerk, Lügen und Desinformationskampagnen von schlichter Unkenntnis zu unterscheiden. Allerdings müsste dafür erst ein entsprechender Straftatbestand eingeführt werden. Zudem bräuchte es wohl eine Aufhebung der Immunität von Amtsträgern. Das sehen viele Juristen kritisch: Die Immunität schützt in erster Linie die Opposition in den Parlamenten vor politisch motivierter Strafverfolgung-und damit das öffentliche Interesse an einem pluralistischen und offenen Diskurs.