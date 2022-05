Flucht aus Russland: „Dieses Land gehört nicht mehr zu mir“

________

Wie entgeht man der Zensur?

Natasha K. studiert Sprachwissenschaften in Chabarowsk, einer russischen Stadt nahe der chinesischen Grenze. Geboren wurde sie eine neunstündige Zugfahrt weiter südlich, in der Kleinstadt Spassk. Vor drei Jahren startete sie ihren YouTube-Kanal, „Natasha’s Adventures“, es ist zugleich ihr Hobby und ihr Job. In ihren Videos spricht die 22-Jährige von der russischen Kultur, Sprache und Traditionen. Seit Kurzem aber drehen sich ihre Inhalte um etwas, das in ihrer Heimat nicht selbstverständlich ist: Sie spricht über den Krieg. Natasha möchte sich nicht verstecken, fast trotzig besteht sie darauf, auch ihr Gesicht in dieser Story zu zeigen. Nur ihren Nachnamen will sie nicht öffentlich machen. Im Gespräch mit profil muss sie über jedes Wort zweimal nachdenken. Seit dem Krieg herrschen neue Gesetze.

profil: Wie gefährlich ist dieses Interview für Sie?

K.: Ich habe mich entschieden, in diesem Interview nicht gänzlich anonym zu sein, weil es so demütigend ist. Es ist verrückt, ich mache mir Gedanken über einzelne Wörter, über die kleinsten Dinge. Aber bald werde ich an einem sicheren Ort sein, dann werde ich nicht mehr solche Angst haben.