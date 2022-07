Wenn nichts mehr sicher ist: Mentale Gesundheit im Krieg

profil: Was können wir beachten, wenn wir Geflüchteten aus der Ukraine begegnen und willkommen heißen?

Villa: Wenn Menschen in Ihrem Land ankommen, haben sie vor allem Angst um ihre Grundbedürfnisse. In erster Linie sind eine positive Einstellung und ein Lächeln wichtig. Stellen Sie ihnen eine Unterkunft, Essen und einen Ort zur Verfügung, an dem sie sicher bleiben können. Eine der größten Sorgen ist, ob die Verwandten in Sicherheit sind. Es ist also sehr hilfreich, sie mit ihren Verwandten, die im Land geblieben sind, in Kontakt zu bringen. Hier gibt es einige Orte, an denen den Menschen Arbeit gegeben wird. Wenn das in dem Land, in dem sie ankommen, möglich wäre, wäre das großartig, denn die Angst, nicht zu wissen, wie sie ihre Familien unterstützen können, wie sie sich um ihre Kinder oder um Menschen mit Problemen kümmern können, ist groß. Ich halte es für sehr wichtig, ihnen das Gefühl zu geben, willkommen zu sein: sie mit Respekt behandeln, ihr Leid verstehen. Und natürlich ist es eine große Hilfe, wenn man ihnen Zugang zu psychologischer und medizinischer Hilfe und Medikamenten verschafft.

profil: Wie schaut ein gewöhnlicher Tag bei Ihnen aus?

Villa: Ich arbeite mit meinem Team in den Regionen um die Städte Dnipro und Saporischschja. Wir haben sowohl mobile Einheiten als auch Aufnahmezentren. In den Aufnahmezentren nehmen wir die Menschen auf, die gerade aus den schwierigsten Gebieten kommen. Oft waren sie der dortigen Gewalt ausgesetzt. Wir sind für sie da, versuchen zu identifizieren, was sie brauchen und was die nächsten Schritte sind. Gemeinsam mit den Gemeinde- und Unterkunftsleitern identifizieren wir diejenigen, die bereits psychische Probleme haben und die am verletzlichsten sind, die IVP. Das sind ältere Menschen, Mütter mit Kindern, Kinder selbst, Menschen mit kognitiven und körperlichen Problemen. Diese Personen müssen sich wirklich anstrengen und haben vielleicht weniger Ressourcen, um weiterzumachen. In den mobilen Teams sind immer ein Arzt und ein Psychologe unterwegs. Sie gehen zu den Unterkünften, das sind sichere Orte, an denen die IVP (Identifying Vulnerable Persons oder besonders schutzbedürftige Personen, Anm.), untergebracht sind und betreuen die Menschen vor Ort. Das machen wir täglich.