Frontex: Von einem Skandal in den nächsten

Auch die EU-Kommission verliert die Geduld mit Leggeri. Bis 5. Dezember hätte Frontex 40 Leute einstellen müssen, die sich um die Wahrung der Menschenrechte an den EU-Außengrenzen kümmern sollten. Leggeri hat bis heute keinen einzigen dieser Posten besetzt.



Seit Kurzem ermittelt auch die Anti-Betrugsbehörde der EU (Olaf) gegen Frontex. Dabei geht es neben Pushbacks auch um mutmaßliches Missmanagement sowie Vorwürfe gegen Mitarbeiter wegen Belästigung.



Und auch das Europaparlament geht gegen Leggeri vor. Bei einer Befragung vor dem Innenausschuss über die Verwicklung in illegale Pushbacks zog Leggeri Anfang Dezember den Zorn der Abgeordneten auf sich. Von ihren Fragen lenkte er ab oder antwortete ausweichend, in einem Fall sagte er die Unwahrheit. Etliche Parlamentarier fordern seinen Rücktritt. Es liegt zwar nicht an ihnen, das zu entscheiden. Aber sie könnten Frontex die finanziellen Mittel für 2022 blockieren. Der Plan, die Agentur bis 2027 massiv auszubauen, wäre damit vorerst dahin.