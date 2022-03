Geheimdienste im Ukraine-Krieg: Die Stunde der Agenten

Der Europäische Auswärtige Dienst, meint Vogel, habe die Warnungen der USA zuletzt für Alarmismus gehalten. „Man kann schon einmal danebenliegen“, sagt die Expertin für Nachrichtendienste, „aber so dermaßen daneben – das ist nicht mehr normal.“

Vogel spricht von einer „Kastrierung“ des BND in den vergangenen Jahren. Weil der Nachrichtendienst Analysen lieferte, die politisch nicht umsetzbar wären, sei daraus eine Riesenbehörde geworden, die möglichst nicht stören wolle. „Man hat eine Agenda und sagt: Dazu möchten wir Erkenntnisse“, sagt Vogel, „aber so funktioniert das nicht.“ Will man verlässliche Prognosen, dann sei man auf stete Informationsflüsse angewiesen – und die habe Deutschland, anders als die USA, nicht gehabt. „Man muss proaktiv sein, Quellen suchen und sichern. Das ist eine Kunst, die Deutschland schlecht beherrscht.“

Hätte Putin anders entschieden, wenn die Welt die Erkenntnisse der Nachrichtendienste ernst genommen hätte? Wohl kaum, immerhin war von Anfang an klar, dass der Westen keine Soldaten in die Ukraine schicken würde. „Die nachrichtendienstlichen Erkenntnisse haben Putin zwar nicht gestoppt“, sagt Riegler, „sie haben aber dazu beigetragen, dass der Westen in der Lage war, Optionen für Sanktionen und weitere Maßnahmen vorzubereiten.“ Nach den Niederlagen der vergangenen Jahrzehnte, angefangen bei den Terroranschlägen in den USA vom

11. September 2011 über den Einmarsch in den Irak 2003 bis zuletzt in Afghanistan, sollten die USA diesmal recht behalten.

Möglich wurde das durch klassische Aufklärung der Truppenbewegungen an den Grenzen zur Ukraine – per Satellit und durch Kommunikationsüberwachung. Dabei helfen dürfte, dass die russischen Soldaten selbst im Gefecht auf private Handys zurückgreifen müssen, weil der Funk nicht funktioniert.

Dass der Westen über einen Informanten im Kreml Zugang zu Putins engstem Kreis hat, ist laut Riegler unwahrscheinlich.